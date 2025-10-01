Φυσικό αέριο: Στο 82% γεμάτες οι αποθήκες στην Ευρώπη αλλά έρχεται δύσκολος χειμώνας

Αισιόδοξα μπαίνει η χειμερινή περίοδος για την Ευρώπη όσον αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου που είναι σε καλά επίπεδα επιφέροντας ηρεμία στις αγορές. Το πραγματικό τεστ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της περιοχής αναμένεται ωστόσο να έρθει τους επόμενους μήνες.

Τα αποθέματα

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχονται τον Οκτώβριο έχουν γεμίσει άνω του 82% της χωρητικότητάς τους, ανακουφίζοντας τις αγορές που παρόλα αυτά κρατούν μικρό καλάθι για να δουν πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας. Οι traders επομένως κρατούν στάση αναμονής για να δουν εάν έχουμε ένα πιο «βαρύ» χειμώνα που θα μπορούσε να επαναφέρει την αστάθεια το 2026.

«Βρισκόμαστε σε σχετικά καλή θέση», όπως σχολίασε ο Arne Lohmann Rasmussen της A/S Global Risk Management. «Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά αν ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι ο τελευταίος κατά τον οποίο η αγορά θα εξακολουθεί να ανησυχεί για την προμήθεια φυσικού αερίου».

Η διαδικασία αναπλήρωσης των αποθεμάτων έχει επιβραδυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών στη Νορβηγία και την Αλγερία και της πρώτης ψυχρής εισβολής σε κάποιες περιοχές. Ωστόσο, τα αποθέματα θα μπορούσαν να φτάσουν στο 89% μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Τότε θα είναι «περισσότερο από επαρκή για να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή χειμερινή προσφορά», δήλωσε ο Tom Marzec-Manser, διευθυντής φυσικού αερίου και LNG στην Wood Mackenzie για την Ευρώπη.

Δοκιμασία

Οι επόμενοι μήνες θα αποτελέσουν μια δοκιμασία για την ενεργειακή ετοιμότητα της περιοχής. Η Ευρώπη προετοιμάζεται ήδη για ένα πιο κρύο ξεκίνημα τον Οκτώβριο, με τα επίπεδα ανέμων να μειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Atmospheric G2. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση του φυσικού αερίου στην παραγωγή ενέργειας.

Ο πιο «βαρύς» χειμώνας στην Ευρώπη ή την Ασία θα μπορούσε να περιορίσει γρήγορα την προσφορά, ενώ άλλοι παράγοντες, όπως η επιβολή νέων κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ή η ύπαρξη άλλων γεωπολιτικών σοκ, θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν την αστάθεια.

Με την υπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ξαφνικές διαταραχές, η Ευρώπη αναμένεται να ολοκληρώσει την φετινή περίοδο θέρμανσης με τις αποθήκες φυσικού αερίου να είναι γεμάτες περίπου στο 33%, πολύ κάτω από τον πενταετή μέσο όρο του 45%, σύμφωνα με τις προβλέψεις του BloombergNEF. Ένας κρύος χειμώνας θα μπορούσε να τις μειώσει έως και στο 22%.

Κρίσιμο μέτρο

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης, τα οποία συνήθως καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της χειμερινής ζήτησης, παραμένουν ένα κρίσιμο μέτρο για το εάν η περιοχή μπορεί τελικά να ξεπεράσει εντελώς την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι η παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου θα αρχίσει να μετατρέπεται πλεονασματική το 2026, καθιστώντας πιο εύκολη στο μέλλον την αποθήκευση και άρα περιορίζοντας την αστάθεια που έχει αντίκτυπο στους καταναλωτές.

Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ωστόσο, οι ανησυχίες για τον καιρό, η ασθενής αιολική ενέργεια και η απώλεια ορισμένων ρωσικών ροών εξάντλησαν τα αποθέματα που έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και χρόνια. Η ανησυχία της κρατικής παρέμβασης στη Γερμανία επίσης τάραξε τις αγορές.

Τελικά, η Ευρώπη βρήκε επιπλέον φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου το καλοκαίρι, εκμεταλλευόμενη την υποτονική κινεζική ζήτηση που «τρώει» LNG, ενώ η προσφορά ενισχύθηκε από την ασθενή βιομηχανική κατανάλωση.

Με πληροφορίες από Bloomberg