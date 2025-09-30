Η Σαουδική Αραβία προβλέπει υπερδιπλάσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι θα εμφανίσει έλλειμμα στον προϋπολογισμό 5,3% του ΑΕΠ φέτος, υπερδιπλάσιο από την προηγούμενη πρόβλεψη, με τα έσοδα από το πετρέλαιο να μειώνονται και τις δαπάνες να είναι υψηλότερες από τις αναμενόμενες.

Το έλλειμμα προβλέπεται να παραμείνει υψηλό το 2026 στο 3,3% του ΑΕΠ, ή στα 165 δισεκατομμύρια ριάλ (44 δισεκατομμύρια δολάρια).

Το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είχε προβλέψει προηγουμένως έλλειμμα μόλις 2,3% του ΑΕΠ για το 2025, προέβλεψε δαπάνες 1,3 τρισεκατομμυρίων ριάλ και έσοδα 1,15 τρισεκατομμυρίων. Προέβλεψε επίσης αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,4% φέτος, λόγω αύξησης στις «μη πετρελαϊκές δραστηριότητες» και 4,6% το επόμενο έτος.

Η μεγαλύτερη οικονομία του αραβικού κόσμου συμμετέχει σε μια σημαντική προσπάθεια διαφοροποίησης της οικονομίας της και μείωσης της εξάρτησής της από τα έσοδα από το πετρέλαιο, με έμφαση στις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Αυτό περιλαμβάνει μεγάλα έργα όπως το Neom, μια φουτουριστική μητρόπολη στην έρημο.

Αυτές οι προσπάθειες έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος σε μια εποχή που το υπουργείο Οικονομικών αναμένει μείωση 13,4% στα κρατικά έσοδα κάτι που προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τις πρόσφατες πτώσεις των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες είχαν αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πανδημία Covid-19 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και ακρογωνιαίος λίθος της σαουδαραβικής οικονομίας, έχει σημειώσει μείωση των κερδών της για δέκα συνεχόμενα τρίμηνα από τότε που πέτυχε ρεκόρ αποτελεσμάτων στο τέλος του 2022.

Τα κέρδη της μειώθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους και κατά 22% το δεύτερο τρίμηνο. Το υπουργείο αναμένει ότι το έλλειμμα της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχιστεί το 2027 και το 2028, αν και θα συρρικνωθεί στο 2,3% και στη συνέχεια στο 2,2% του ΑΕΠ.