ΗΠΑ: Τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα shutdown – Ποιοι, πώς και πόσο επηρεάζονται

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ κινδυνεύει να «σβήσει τους διακόπτες» από τις 00:01 τα ξημερώματα της Τετάρτης, εάν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία για βραχυπρόθεσμο σχέδιο δαπανών.

Ένα νέο shutdown, το πρώτο μετά από έξι χρόνια, θα χτυπήσει ευθέως την αμερικανική οικονομία σε μια στιγμή που η αγορά εργασίας ήδη δείχνει κόπωση, προειδοποιεί η Wall Street Journal.

Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι χωρίς μισθό

Τα πρώτα θύματα ενός shutdown είναι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι. Στην τελευταία μεγάλη διακοπή λειτουργίας, το 2018 – 2019, περίπου 340.000 εργαζόμενοι τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια.

Τώρα, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στις 800.000, με τις αμοιβές τους να «παγώνουν» έως ότου ανοίξει ξανά η κυβέρνηση.

Ακόμα και οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε κρίσιμες υπηρεσίες – όπως οι στρατιωτικοί – δεν θα πληρώνονται κανονικά. Η διοίκηση Τραμπ, μάλιστα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μαζικών απολύσεων, κάτι που η αντιπολίτευση καταγγέλλει ως «εκφοβισμό» με αμφίβολη νομική βάση.

Σε αβεβαιότητα τα οικονομικά στοιχεία

Με το Υπουργείο Εργασίας κλειστό, τα πιο κρίσιμα στατιστικά δεδομένα τίθενται σε αναστολή. Το πρώτο θύμα: η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, που ήταν προγραμματισμένη για αυτήν την Παρασκευή. Εάν το shutdown παραταθεί, το ίδιο θα ισχύσει και για την έκθεση πληθωρισμού του Οκτωβρίου.

Οι αγορές και οι οικονομολόγοι θα αναγκαστούν να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές, όπως τα στοιχεία της ADP για την ιδιωτική απασχόληση ή τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, οι οποίες συλλέγονται σε πολιτειακό επίπεδο.

Ωστόσο, η ποιότητα και η πληρότητα των δεδομένων θα υπονομευθούν.

Οι κλάδοι της ιδιωτικής οικονομίας που δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα

Το λουκέτο στο κράτος σημαίνει και πάγωμα αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και κρατικών δανείων. Στο παρελθόν, όπως το 2013, εταιρείες-κολοσσοί όπως η Lockheed Martin υποχρεώθηκαν να θέσουν χιλιάδες εργαζόμενους σε αργία, ενώ μικρές επιχειρήσεις έκοψαν προσωπικό και δραστηριότητες επειδή δεν πληρώνονταν οι κρατικές συμβάσεις.

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος για την αμυντική βιομηχανία, τις ενεργειακές άδειες εξόρυξης και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, που χρειάζονται πιστοποιήσεις για εξαγωγές.

Η Ιστορία δείχνει ότι τα shutdowns επιβραδύνουν προσωρινά την ανάπτυξη. Το 2013, η 16ήμερη διακοπή κόστισε έως και 0,6% στο ΑΕΠ του τριμήνου, ενώ το 2019 η επίπτωση έφτασε το 0,4%. Αν και μεγάλο μέρος της χαμένης δραστηριότητας ανακάμπτει μετά το άνοιγμα, αυτή τη φορά η απειλή απολύσεων θα μπορούσε να αφήσει βαθύτερα τραύματα στην κατανάλωση και την εμπιστοσύνη.

Ο ταξιδιωτικός κλάδος προειδοποιεί για ζημιές άνω του 1 δισ. δολαρίων την εβδομάδα. Οι υπάλληλοι ασφαλείας στα αεροδρόμια (TSA) και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα δουλεύουν απλήρωτοι, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων και ακυρώσεων, όπως είχε συμβεί το 2019.

Επιπλέον, τα 433 εθνικά πάρκα των ΗΠΑ θα κλείσουν για το κοινό. Οι τοπικές κοινότητες γύρω από αυτά υπολογίζεται ότι μπορεί να χάνουν έως και 77 εκατ. δολάρια ημερησίως, με χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις σε καθεστώς ασφυξίας.

Ένα τεστ αντοχής για την αμερικανική οικονομία

Οι οικονομολόγοι συμφωνούν: η διάρκεια θα κάνει τη διαφορά. Μια σύντομη διακοπή μπορεί να απορροφηθεί. Ένα παρατεταμένο shutdown, ειδικά με απειλή μόνιμων περικοπών προσωπικού, θα μπορούσε να ανοίξει βαθύτατες πληγές στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα.