Έρευνα Citi: Στα 1,9 τρισ. δολάρια θα φτάσουν τα stablecoins έως το 2030

Ισχυρή ανάπτυξη που μπορεί να φτάσει τα 1,9 τρισ. δολάρια έως το 2030 εκτιμά ότι θα γνωρίσουν τα stablecoins σε νέα έκθεση της η Citi και το Future of Finance Citi Institute, με τίτλο Stablecoins 2030- Web3 to Wall Street.

Η έκδοση stablecoins αγγίζει σήμερα σχεδόν τα 300 δισ.δολάρια, ωστόσο τελευταια κερδίζουν σημαντικό momentum. Όπως χαρακτηριστικά, δήλωσε στη «Ν» η Sophia Bantanidis, Research Analyst του Future of Finance Citi Institute, τα stablecoins, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 30 φορές, ενώ αποτελούν για το blockchain στα θεσμικά χρηματοοικονομικά (institutional finance) ό,τι το ChatGPT για την τεχνική νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Citi, τα stablecoins αναμένεται να γνωρίσουν σημαντική ανάπτυξη τόσο λόγω των νέων ψηφιακά προηγμένων εταιρειών που αναδύονται όσο και λόγω της ζήτησης σε δολάρια. Ωστόσο, τα εμπόδια για την ανάπτυξη των stablecoins παραμένουν, όπως οι ανησυχίες που διατυπώνονται για την προστασία της ιδιωτικότητας και την αβεβαιότητα που υπάρχει σε ό,τι αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, η έκθεση σημειώνει πως πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι τα τραπεζικά tokens (όπως καταθέσεις σε tokens) θα διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με τα μη τραπεζικά tokens σε ό,τι αφορά στη ρευστότητα της αγοράς, τις πληρωμές και τη διαχείριση των treasuries.

Τα 3 σενάρια και το momentum

Η έκθεση αναπτύσσει τρία σενάρια με βάση τα οποία εκτιμάται η ανάπτυξη των stablecoins έως το 2030. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο (base scenario), το οποίο όπως εξηγεί η Sophia Bantanidis είναι το πιο συντηρητικό σενάριο, τα stablecoins θα φτάσουν τα 1,9 τρισ. δολάρια έως το 2030. Σύμφωνα με το bull (το πιο αισιόδοξο) σενάριο, η ανάπτυξη ίσως αγγίξει τα 4 τρισ. δολάρια, ενώ στην αντίθετη όχθη, σύμφωνα με το bear σενάριο (το πιο απαισιόδοξο) θα φτάσουν μόνο στα 0,9 τρισ. δολάρια.

Όπως εξηγεί η Sophia Bantanidis στη «Ν», το stablecoin είναι τόσο σταθερό όσο η τράπεζα στην οποία διατηρούνται τα αποθέματά του. Παράλληλα, υπενθυμίζει η ίδια τα γεγονότα του 2022 με την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, όπου και γεννήθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση, ώστε να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των πελατών.

«Τότε άρχισε ένα ολόκληρο momentum για να ρυθμιστούν τα stablecoins», εξήγησε η Sophia Bantanidis. «Όπως το Chat GPT έδωσε μεγάλη αξία στην τεχνητή νοημοσύνη, με παρόμοιο τρόπο τα stablecoins θα κάνουν το blockchain μεγάλο», εξήγησε η κ. Bantanidis. Ενισχυτικά λειτούργησε πολύ η ρύθμιση MiCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η εκλογή Τραμπ, ο οποίος τα παίζει όλα για όλα στα stablecoins καθώς πρόκειται να ενισχύσει το δολάριο και πολιτικά και στρατηγικά, σύμφωνα με την κ. Bantanidis, ειδικά κιόλας μετά την υπογραφή του Genius Act.

Ωστόσο, «η εκτίμηση μας με τα 3 σενάρια, καθοδηγείται από διάφορους παράγοντες», εξήγησε η κ. Bantanidis. Σύμφωνα με την έρευνα μάλιστα, καταλύτες για αυτή τη δυναμική άνοδο αποτελούν το οικοσύστημα των διάφορων κρυπτονομισμάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ψηφιακά προηγμένες εταιρείες καθώς και η υψηλή ζήτηση για δολάρια.

Η κούρσα των κρυπτονομισμάτων, όπως εξήγησε η ερευνήτρια στη «Ν» είναι ευρεία, αλλά δεν αποτελεί παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Σύμφωνα με την έκθεση της Citi, τα stablecoins θα μοιράζονται την αγορά με τραπεζικά tokens, CBDCs (ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών) και άλλες μορφές, ανάλογα με την προσαρμογή στην αγορά.

«Δεν θα υπάρχει ένας νικητής. Όλα θα τρέχουνε παράλληλα. Και το μελλοντικό οικοσύστημα των οικονομικών υπηρεσιών, θα τα περιλαμβάνει όλα αυτά και θα τρέχουνε παράλληλα. Το καθένα θα βρει το δικό του χώρο να ταιριάξει στην αγορά ανάλογα με το ρίσκο, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την χρήση του», εξήγησε η ίδια.

Γιατί stablecoins

Η διαφορά των stablecoins από τα παραδοσιακά νομίσματα και τα πλεονεκτήματά τους αποτελεί ταυτόχρονα και την προστιθέμενη αξία για να γίνουν η επιλογή του μέλλοντος.

Πέρα από την ταχύτητα με την οποία τα stablecoins, εξηγεί η έρευνα της Citi, επιτρέπουν να γίνονται οι συναλλαγές, βασικό πλεονέκτημά τους αποτελεί η δυνατότητα που δίνουν στον χρήστη να ενσωματώνει σε αυτά κώδικα, θέτοντας έτσι μία σειρά από προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν να γίνει τελικά μία συναλλαγή. Παράλληλα, τα stablecoins επιτρέπουν την ενσωμάτωση της κανονιστικής συμμόρφωσης σε αυτά, γεγονός που εξοικονομεί χρόνο.

Καθώς εταιρείες, τράπεζες και συστήματα πληρωμών υιοθετούν νέες ψηφιακές μορφές, τα stablecoins αποκτούν νέους ρόλους όχι μόνο ως μέσα για τη μείωση του κόστους ή την επιτάχυνση του διακανονισμού των συναλλαγών, αλλά και ως μέσα για την πραγματοποίηση πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, με ενσωματωμένες εφαρμογές κανονιστικής συμμόρφωσης.