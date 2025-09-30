ΗΠΑ: Νέοι δασμοί στην ξυλεία και σε προϊόντα από ξύλο

Νέους δασμούς ακακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν στις εισαγωγές ξυλείας από μαλακό ξύλο και τα έπιπλα, σε άλλη μία προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή.

Ειδικότερα, ο Τραμπ υπέγραψε χθες μία διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας, και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης του Τραμπ που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Την 1η Ιανουαρίου, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και στο 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας που εισάγονται από χώρες που δεν έχουν επιτύχει σχετική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη.

Η απόφαση για την επιβολή των δασμών έρχεται μετά από έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τις εισαγωγές ξυλείας, ξυλείας και παράγωγων που ξεκίνησε τον Μάρτιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι ενέργειες θα «ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και θα αυξήσουν την εγχώρια αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας για προϊόντα ξύλου».

Ωστόσο, υπάρχει η ανησυχία ότι θα μπορούσαν επίσης να αποτρέψουν τις επενδύσεις σε νέα σπίτια και ανακαινίσεις. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας του Τραμπ για την τόνωση της αγοράς κατοικιών ενθαρρύνοντας την Fed να μειώσει τα επιτόκια.

Από το νέο αυτό δασμολογικό κύκλο αναμένεται να πληγεί σοβαρά ο Καναδάς, καθώς είναι μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής ξυλείας των ΗΠΑ και ήδη υπόκειται σε δασμούς 35,2%. Και ενώ ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται την καναδική ξυλεία, οι καναδικές προμήθειες αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο της αγοράς των ΗΠΑ.