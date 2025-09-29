Λεπτομέρειες για τους δασμούς στα έπιπλα προμηνύει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως επίκεινται λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές επίπλων, αφού ανακοίνωσε φόρους έως 50% σε τέτοιου είδους αγαθά την περασμένη εβδομάδα.

«Θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα που δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις ΗΠΑ. Ακολουθούν λεπτομέρειες», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις που χάθηκαν στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς ύψους 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και τουαλέτες, μαζί με έναν φόρο 30% σε έπιπλα με σταθερά καλύμματα, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταστήσουν ακόμα δυσκολότερο για τις εταιρείες να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα της τιμές, την ώρα που στελέχη της αγοράς εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη κατασκευαστικής δυνατότητας στις ΗΠΑ, με τη χώρα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.

Δασμούς 100% σε ξένες ταινίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, επίσης, πως θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλες τις ταινίες που προβάλλονται στη χώρα αλλά η παραγωγή τους γίνεται στο εξωτερικό, σε μια πρωτόγνωρη κίνηση που απειλεί να ανατρέψει το παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο του Χόλιγουντ.

Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τη διάθεση του Τραμπ να επεκτείνει τις εμπορικές πολιτικές υπέρ του προστατευτισμού στις βιομηχανίες του πολιτισμού, προκαλώντας αβεβαιότητα στα στούντιο που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα διεθνή έσοδα του box-office και τις διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ