Ιστορικό deal για την Electronic Arts: Στα χέρια Σαουδαράβων, Silver Lake, Τζάρεντ Κούσνερ για 55 δισ. δολάρια

Η Electronic Arts (EA), δημιουργός εμβληματικών παιχνιδιών όπως τα Battlefield, The Sims και η σειρά Madden NFL, περνά σε νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.

Το Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, σε συνεργασία με τις Silver Lake και Affinity Partners, ανακοίνωσαν την εξαγορά της εταιρείας έναντι 55 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά (leveraged buyout) στην ιστορία της Wall Street.

Οι μέτοχοι της EA θα αποζημιωθούν με 210 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η μετοχή της εταιρείας είχε ήδη εκτοξευθεί 15% την Παρασκευή, μετά τις πρώτες διαρροές για την επικείμενη συμφωνία.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, επικεφαλής της Affinity και γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ενθουσιασμένος, χαρακτηρίζοντας την EA «εταιρεία με τολμηρό όραμα για το μέλλον».

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη βιομηχανία του gaming, καθώς επιβεβαιώνει τη στροφή μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων σε εταιρείες με μαζική βάση χρηστών και υψηλής αξίας IP.

Τα βασικά σημεία του deal