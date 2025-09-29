Deal 8 δισ. δολαρίων στη φαρμακοβιομηχανία – Η δανέζικη Genmab εξαγοράζει την ολλανδική Merus

Στην εξαγορά της ολλανδικής φαρμακευτικής εταιρείας Merus, που αναπτύσσει μια θεραπεία για τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, αντί 8 δισ. δολαρίων, προχωρά η δανέζικη Genmab.

Η Genmab θα αγοράσει μετοχές της Merus προς 97 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα. Πρόκειται για premium περίπου 41% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Merus στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η εξαγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών σε διαθέσιμα και περίπου 5,5 δισ. δολαρίων σε μη μετατρέψιμο χρέος.

Η Merus, με έδρα την Ουτρέχτη της Ολλανδίας, είναι εισηγμένη στον δείκτη Nasdaq,με την κεφαλαιοποίησής της να υπολογίζεται σε περίπου 5,2 δισ. δολάρια. Η αξία της Genmab υπολογίζεται σε περίπου 118 δισ. κορώνες (18,5 δισ. δολάρια).

Η Merus ανακοίνωσε τον Μάιο ότι το πειραματικό της σκεύασμα petosemtamab είναι πιο αποτελεσματικό από το τρέχον πρότυπο φροντίδας στη συρρίκνωση των όγκων σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Keytruda. Η ανακοίνωση εκτόξευσε την μετοχή της.

Η επιτυχία του θεωρείται δεδομένη με το φαρμακευτικό σκεύασμα να εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει πωλήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων έως το 2030, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Η Merus «τρέχει» επίσης δοκιμές για ένα φάρμακο για τη θεραπεία μιας προχωρημένης μορφής καρκίνου του παχέος εντέρου, μιας πολύ μεγαλύτερης και δυνητικά πιο επικερδούς αγοράς από αυτήν του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.

Ο μικρότερος ανταγωνιστής της, η Bicara Therapeutics, αναπτύσσει επίσης μια θεραπεία για την ίδια πάθηση, αλλά βρίσκεται πιο πίσω σε σχέση με την Merus.

Με πληροφορίες από Bloomberg