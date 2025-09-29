Logo Image

Deal 8 δισ. δολαρίων στη φαρμακοβιομηχανία – Η δανέζικη Genmab εξαγοράζει την ολλανδική Merus

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Deal 8 δισ. δολαρίων στη φαρμακοβιομηχανία – Η δανέζικη Genmab εξαγοράζει την ολλανδική Merus

Η Merus αναπτύσσει θεραπείες για τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Στην εξαγορά της ολλανδικής φαρμακευτικής εταιρείας Merus, που αναπτύσσει μια θεραπεία για τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, αντί 8 δισ. δολαρίων, προχωρά η δανέζικη Genmab.

Η Genmab θα αγοράσει μετοχές της Merus προς 97 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα. Πρόκειται για premium περίπου 41% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Merus στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η εξαγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών σε διαθέσιμα και περίπου 5,5 δισ. δολαρίων σε μη μετατρέψιμο χρέος.

Η Merus, με έδρα την Ουτρέχτη της Ολλανδίας, είναι εισηγμένη στον δείκτη Nasdaq,με την κεφαλαιοποίησής της να υπολογίζεται σε περίπου 5,2 δισ. δολάρια. Η αξία της Genmab υπολογίζεται σε περίπου 118 δισ. κορώνες (18,5 δισ. δολάρια).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Η Merus ανακοίνωσε τον Μάιο ότι το πειραματικό της σκεύασμα petosemtamab είναι πιο αποτελεσματικό από το τρέχον πρότυπο φροντίδας στη συρρίκνωση των όγκων σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Keytruda. Η ανακοίνωση εκτόξευσε την μετοχή της.

Η επιτυχία του θεωρείται δεδομένη με το φαρμακευτικό σκεύασμα να εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει  πωλήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων έως το 2030, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Η Merus «τρέχει» επίσης δοκιμές για ένα φάρμακο για τη θεραπεία μιας προχωρημένης μορφής καρκίνου του παχέος εντέρου, μιας πολύ μεγαλύτερης και δυνητικά πιο επικερδούς αγοράς από αυτήν του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.

Ο μικρότερος ανταγωνιστής της, η Bicara Therapeutics, αναπτύσσει επίσης μια θεραπεία για την ίδια πάθηση, αλλά βρίσκεται πιο πίσω σε σχέση με την Merus.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube