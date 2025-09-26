Logo Image

Reuters: Η Βρετανία δεν εξαιρείται από τους νέους δασμούς 100% στα φάρμακα που επιβάλλει ο Τραμπ

Η Βρετανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς ύψους 100% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ, με βάση το νέο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβληθούν δασμοί 100% στις φαρμακευτικές εταιρείες, εκτός και αν κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία εξαιρούνται από τους νέους δασμούς επειδή διαπραγματεύτηκαν εμπορικές συμφωνίες με τις οποίες επιβλήθηκαν δασμοί 15% στα φάρμακα.

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, όμως οι δασμοί στα φάρμακα παραμένουν ακόμη υπό διαπραγμάτευση και επομένως η χώρα δεν εξαιρείται, είπε μια πηγή.

Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών εμπορικών πηγών, οι εισαγωγές φαρμάκων από τη Βρετανία στις ΗΠΑ ανήλθαν το 2024 στο 3,3% του συνόλου.

