Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Γ. Λαγαρίας στη «Ν» για δασμούς: Σε 8-10 μήνες θα αρχίσει να φαίνεται το πρόβλημα στην αμερικανική αγορά

Αναλυτικά όσα είπε στη Naftemporiki TV ο κ. Λαγαρίας

«Υπάρχει θέμα συνταγματικό, δεν μπορεί ένας πρόεδρος να επιβάλλει δασμούς τόσο υψηλούς σε τρίτες χώρες για διάστημα άνω των 180 ημερών χωρίς το Κογκρέσο», υπογράμμισε για τους δασμούς Τραμπ ο επικεφαλής Οικονομολόγος της εταιρείας Forvis Mazars Financial & Planning UK, Γιώργος Λαγαρίας, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή In Business με τη Μαρία Σμιλίδου.

Αναφορικά με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει από 1η Οκτωβρίου δασμούς 100% σε όλα τα επώνυμα και κατοχυρωμένα με πατέντα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ο κ. Λαγαρίας εκτίμησε ότι πολλοί έχουν «στοκάρει» τέτοια φάρμακα και δεν αναμένεται να δούμε τους επόμενους μήνες κάποια σημαντική αύξηση.

Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε «σίγουρα σε οκτώ με δέκα μήνες θα αρχίσει να φαίνεται το πρόβλημα στην αμερικανική αγορά».

