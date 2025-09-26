Δασμοί 100% στα φάρμακα από τον Τραμπ: Γιατί επηρεάζουν πολύ διαφορετικά Ευρώπη και Ασία

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει από 1ης Οκτωβρίου δασμούς 100% σε όλα τα επώνυμα και κατοχυρωμένα με πατέντα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει αναταραχή. Ωστόσο, στην Ευρώπη η αντίδραση ήταν σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με την Ασία.

Οι φαρμακευτικές μετοχές βρέθηκαν στο στόχαστρο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο η πτώση δεν ήταν το ίδιο έντονη παντού.

Στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού οι απώλειες ήταν εντονότερες, με μετοχές του κλάδου να βυθίζονται πάνω από 5%. Στην Ευρώπη, αντίθετα, μόλις τρεις μετοχές του δείκτη Stoxx Europe Total Market Pharmaceuticals κατέγραφαν πτώση άνω του 2%. Η πλειονότητα εμφάνιζε οριακές απώλειες, ενώ περίπου δώδεκα από τις πάνω από 40 εταιρείες του δείκτη –μεταξύ τους οι Novartis (Ελβετία) και GSK (Βρετανία)– κινούνταν ανοδικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι έχουν ήδη αναγγείλει – από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τη δεύτερη θητεία του – ότι θα επενδύσουν αποφασιστικά στην κατασκευή μονάδων εντός των ΗΠΑ.

Τα εργοστάσια σε αμερικανικό έδαφος

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαιρεθούν από τον νέο δασμό, αλλά μόνο εφόσον έχουν ξεκινήσει ήδη τις εργασίες.

Στην Ευρώπη, ζημιές κατέγραψαν η Novo Nordisk (-1,9%), η Galderma (-1%) και η Merck (-0,5%).

Η AstraZeneca, που έχει δεσμευτεί από τον Ιούλιο να επενδύσει 50 δισ. δολάρια μέχρι το 2030, είδε τη μετοχή της να καταγράφει μικρή άνοδο. «Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία, αλλά είμαστε σίγουρα βαθιά ριζωμένοι στις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις μας αντικατοπτρίζουν την πίστη μας στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας», είχε τονίσει ο επικεφαλής της εταιρείας το καλοκαίρι.

Η Roche είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι θα διοχετεύσει 50 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, δημιουργώντας 12.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και στην ενίσχυση μονάδων παραγωγής σε Ιντιάνα, Πενσυλβάνια, Μασαχουσέτη και Καλιφόρνια. Η μετοχή της ήταν εν πολλοίς αματάβλητη.

Η ελβετική Novartis, η οποία έχει προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 23 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, κατέγραφε άνοδο 0,6%.

Η «ασπίδα» της εμπορικής συμφωνίας

Οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες έχουν κι ένα ακόμη πλεονέκτημα: την εμπορική συμφωνία που έκλεισε το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Κομισιόν «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν ότι ο δασμός που αποτελείται από το καθεστώς μάλλον ευνοούμενου κράτους (MFN) και τον δασμό που επιβάλλεται βάσει του Section 232 του Trade Expansion Act του 1962 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία, δεν θα υπερβαίνει το 15%».

Όπως πρόσθεσε, «αυτό το ξεκάθαρο ανώτατο όριο δασμού 15% για τις εξαγωγές της Ε.Ε. λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα ώστε να μην προκύψουν υψηλότεροι δασμοί για τους ευρωπαίους οικονομικούς φορείς. Η Ε.Ε. είναι ο μοναδικός εμπορικός εταίρος που εξασφάλισε αυτό το αποτέλεσμα με τις ΗΠΑ».

Στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan επιχείρησαν επίσης να κατευνάσουν τις ανησυχίες, σημειώνοντας σε έκθεσή τους ότι «οι πιθανοί δασμοί 100% θα είναι σε μεγάλο βαθμό αποτρέψιμοι μέσω επενδύσεων σε αμερικανικές εγκαταστάσεις».

Παραδέχθηκαν ότι «παραμένουν αρκετές άγνωστες παράμετροι στην ανακοίνωση», ωστόσο εκτίμησαν ότι «ο συνολικός αντίκτυπος για τις μεγάλες φαρμακευτικές παραμένει απολύτως διαχειρίσιμος».