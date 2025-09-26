ΕΕ: «Δάνειο επανορθώσεων» στην Ουκρανία 140 δισ. με παγωμένα ρωσικά assets

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρησιμοποιήσει ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει ένα νέο δάνειο 140 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το POLITICO, το σχέδιο θα έδινε στις Βρυξέλλες λύση σε ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα από την αρχή του πολέμου: ότι μπορούν να κατάσχουν τους τόκους που παράγονται από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αλλά όχι τα ίδια τα μετρητά, κάτι που θα έκανε σημαντική διαφορά στην ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί και να ανοικοδομηθεί.

Η Επιτροπή κυκλοφόρησε το σημείωμα ενόψει της συνάντησης των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, όπου θα θέσουν τις βάσεις για τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών την επόμενη Τετάρτη στην Κοπεγχάγη.

Η απογοήτευση έχει συσσωρευτεί στις πρωτεύουσες της ΕΕ σχετικά με την έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με το λεγόμενο δάνειο επανορθώσεων, το οποίο η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε για πρώτη φορά στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων κατέχεται από την χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες και επενδύεται σε ομόλογα δυτικών κυβερνήσεων. Τα χρήματα βρίσκονται σε καταθετικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ιδέα είναι η ΕΕ να ανακατευθύνει τα μετρητά στην Ουκρανία και να «συνάψει μια προσαρμοσμένη σύμβαση χρέους με την Euroclear με επιτόκιο 0%», σύμφωνα με το σημείωμα.

Η Euroclear κατέχει 185 δισ. ευρώ σε μετρητά που συνδέονται με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ένα μέρος των οποίων θα αποπληρώσει ένα προϋπάρχον δάνειο της G7 προς την Ουκρανία.

Τα υπόλοιπα 140 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν στην Ουκρανία σε δόσεις και θα χρησιμοποιηθούν για «αμυντική συνεργασία», καθώς και για την υποστήριξη των τακτικών δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου.

Η Γερμανία του Φρίντριχ Μερτς αναδείχθηκε βασικός υποστηρικτής του «δανείου επανορθώσεων», όπως ανέφερε το POLITICO νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ξεχωριστά, το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε την περασμένη εβδομάδα το δικό του «δάνειο επανορθώσεων» χρησιμοποιώντας περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει στο εσωτερικό. Οι υπουργοί Οικονομικών από τις χώρες της G7 έχουν προγραμματίσει διαδικτυακή σύσκεψη την επόμενη Τετάρτη για να συντονίσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

Χρήση των ρωσικών assets χωρίς αυτά να κατασχεθούν

Η Επιτροπή ανέφερε στο σημείωμα ότι η πρότασή της σημαίνει ότι «όλη αυτή η επιχείρηση δεν θα αγγίξει τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας» και η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο και καταβάλει τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η ΕΕ θα αποζημιώσει την Euroclear, ώστε «να έχει τα απαραίτητα μετρητά για να τηρήσει την υποχρέωσή της έναντι της Ρωσίας», ανέφερε.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα είναι ότι μια χώρα της ΕΕ — βλ. Ουγγαρία — θα μπλόκαρε την ανανέωση των κυρώσεων, η οποία πρέπει να συμφωνείται ομόφωνα κάθε έξι μήνες. Αυτό ουσιαστικά θα επέστρεφε τα ρωσικά μετρητά στη Μόσχα — και θα άφηνε τις πρωτεύουσες να αναλάβουν την αποπληρωμή του δανείου.

Για τη μείωση αυτού του κινδύνου, η Επιτροπή πρότεινε στο σημείωμα την αλλαγή των κανόνων ανανέωσης των κυρώσεων, από ομοφωνία που απαιτούνταν, σε ειδική πλειοψηφία.

«Αυτό θα απαιτούσε πολιτική συμφωνία υψηλού επιπέδου από όλους ή τους περισσότερους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων», ανέφερε το σημείωμα.