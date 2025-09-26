Προειδοποίηση ευρωπαϊκών φαρμακοβιομηχανιών κατά των δασμών του Τραμπ – Δημιουργείται «η χειρότερη των καταστάσεων»

Αυστηρή προειδοποίηση κατά των νέων δασμών στα φάρμακα με πατέντα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (Efpia), εκτιμώντας ότι «θα δημιουργήσουν τη χειρότερη των καταστάσεων».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική».

Σχολιάζοντας την είδηση η γενική διευθύντρια της Efpia Νάταλι Μολ υποστήριξε ότι οι δασμοί αυτοί «δημιουργούν τη χειρότερη των καταστάσεων», ενώ υπενθύμισε ότι «αυξάνουν το κόστος, διαταράσσουν την ανεφοδιαστική αλυσίδα και εμποδίζουν τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας θεραπείες».

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει εμπορική συμφωνία. Θα πρέπει τώρα να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με το πώς η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα το κόστος της παγκόσμιας έρευνας και ανάπτυξης, με τρόπο που να μην βλάπτει τους ασθενείς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Αν και ο ορισμός αυτών των φαρμάκων «παραμένει ασαφής», όπως δήλωσε ο Μάικλ Γουάν, οικονομολόγος στην ιαπωνική τράπεζα MUFG στη Σιγκαπούρη, «υποθέτουμε ότι αυτό δεν θα περιλαμβάνει γενόσημα φάρμακα που αποστέλλονται από χώρες όπως η Ινδία».

Ο φόρος στα φαρμακευτικά προϊόντα με πατέντα ενδέχεται να αυξήσει τον μέσο δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ έως και 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το Bloomberg Economics, αν και ο αντίκτυπος μπορεί να αντισταθμιστεί από την απαλλαγή που προβλέπεται για εταιρείες που διαθέτουν ή ετοιμάζουν εγκαταστάσεις στην Αμερική. Η Σιγκαπούρη και η Ελβετία είναι οι χώρες που θεωρούνται πιο εκτεθειμένες στις αλλαγές που ανακοινώθηκαν.

Η Αυστραλία, η οποία το 2024 εξήγαγε στις ΗΠΑ φαρμακευτικά προϊόντα αξίας 1,35 δισ. δολαρίων, αντέδρασε έντονα στην απόφαση Τραμπ: «Αγοράζουμε πολλά περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ απ’ όσα αγοράζουν αυτές από εμάς (…) Δεν είναι προς το συμφέρον των Αμερικανών καταναλωτών να επιβάλουν υψηλότερη τιμή στις αυστραλιανές εξαγωγές προς την Αμερική», εκτίμησε σήμερα ο Αυστραλός υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ.

Στο άκουσμα της είδησης οι περισσότερες ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες κατέγραψαν πτώση στις συναλλαγές την Παρασκευής. Η μετοχή της Novo Nordisk σημειώνει πτώση έως και 3,1%, η GSK υποχώρησε έως και 1,1% ενώ η AstraZeneca έως και 1,6%.