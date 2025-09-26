Boeing: Παραγγελία για αεροσκάφη από την Turkish Airlines μετά την συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

H τουρκική αεροπορική εταιρία Turkish Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να αγοράσει από την Boeing 75 αεροσκάφη για τους τύπους B787-9 και B-787-10 και ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την αγορά 150 αεροσκαφών 737-8/10 MAX

Όσον αφορά τα 75 αεροσκάφη για τους τύπους B787-9 και B-787-10, η τουρκική αεροπορική εταιρεία θα αγοράσει 50 Boeing 787 Dreamliner, με δικαίωμα προαίρεσης (option) για 25 ακόμη. Οι παραδόσεις των αεροσκαφών έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα μεταξύ 2029 και 2034.

Σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης η Turkish Airlines ανέφερε επίσης ότι έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για τη συνολική αγορά 150 αεροσκαφών. Από αυτά, τα 100 σε παραγγελία και τα υπόλοιπα 50 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής για τους τύπους 737-8/10 MAX.

Σύμφωνα με την Turkish Airlines οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα γίνουν ανάλογα με την επιτυχή κατάληξη των συζητήσεων που διεξάγονται με την εταιρία παραγωγής κινητήρων CFM International.

«Με αυτές τις παραγγελίες, στοχεύουμε ολόκληρος ο στόλος μας να αποτελείται από αεροσκάφη νέας γενιάς έως το 2035, ενισχύοντας έτσι την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και υποστηρίζοντας έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6%», ανέφερε η εταιρεία η οποία στοχεύει σχεδόν να διπλασιάσει τον στόλο της κατά την επόμενη δεκαετία και να καθιερώσει την Κωνσταντινούπολη ως παγκόσμιο κόμβο που θα ανταγωνίζεται το Ντουμπάι. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, παρήγγειλε επίσης έως και 230 αεροσκάφη από την Airbus το 2023.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Παρασκευή μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι συμφωνίες που αφορούν την Boeing αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό των συναντήσεων του Τραμπ με τους ξένους ηγέτες. Τους τελευταίους μήνες, έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίτευξη σημαντικών αγορών, από την αγορά αμερικανικών αεροσκαφών από την British Airways μέχρι την τοποθέτηση της μεγαλύτερης παραγγελίας αεροσκαφώνστην ιστορία της Boeing από το Κατάρ.

Στη συνάντησή του με τον Ερντογάν, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Τουρκία θα συμφωνήσει με το αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ότι μπορεί να άρει τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Άγκυρας, ώστε να μπορέσει να αγοράσει αμερικανικά αεροσκάφη F-35.