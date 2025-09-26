Διάταγμα Τραμπ για το Tik Tok στις ΗΠΑ: Αποτιμάται στα 14 δισ. – Στο 20% το μερίδιο της ByteDance

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα που εγκρίνει την προκρινόμενη συμφωνία που θα διατηρήσει τη λειτουργία του Tik Tok στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου περί εθνικής ασφάλειας που καλεί την ByteDance, με έδρα την Κίνα, να πουλήσει τις δραστηριότητες του Tik Tok στις ΗΠΑ ή να έρθει αντιμέτωπη με απαγόρευση στη χώρα, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τους οποίους η Κίνα πρέπει ακόμη να εγκρίνει, μια νέα κοινοπραξία θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του Tik Tok στις ΗΠΑ, με την ByteDance να διατηρεί λιγότερο από 20% μερίδιο.

Η νέα αμερικανική εταιρεία θα αποτιμηθεί σε περίπου 14 δισ. δολάρια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, θέτοντας την τιμή της δημοφιλούς εφαρμογής βίντεο πολύ κάτω από τις εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών.

Ο Τραμπ ανέβαλε την Πέμπτη έως τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την εφαρμογή στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ πάντως το σχέδιό του έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Κινέζικου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ. «Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο Σι», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Μιλήσαμε για το Tik Tok και άλλα πράγματα, αλλά μιλήσαμε για το TikTok και μας έδωσε το πράσινο φως».

Η συμφωνία θα μετατρέψει την αμερικανική επιχείρηση του Tik Tok σε μια νέα επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα ανήκει κυρίως σε Αμερικανούς επενδυτές, με το μερίδιο της ByteDance να μειώνεται σε λιγότερο από 20%, όπως απαιτείται από τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας.

Τρεις εταιρείες, ανάμεσά τους ο τεχνολογικός γίγαντας Oracle και η Silver Lake, θα είναι οι κύριοι επενδυτές στις δραστηριότητες του Tik Tok στις ΗΠΑ, ελέγχοντας περίπου το 50%, ενώ οι επενδυτές της ByteDance όπως η General Atlantic, η Susquehanna και η KKR θα κατέχουν το 30%. Το CNBC ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο πηγές, ότι οι MGX, Oracle και Silver Lake είναι οι κύριοι επενδυτές, με συνολικό ποσοστό 45%.

Σύμφωνα με το deal, η Oracle θα επιβλέπει τις λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες cloud computing για τη νέα αμερικανική εταιρεία Tik Tok USA.

Τι αναφέρουν τα κινεζικά μέσα

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα της συμφωνίας για το Tik Tok, υποδηλώνοντας ότι η ByteDance θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ή επιχειρησιακό ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την κινεζική ειδησεογραφική έκδοση LatePost, η ByteDance θα συγκροτήσει μία νέα αμερικανική εταιρία η οποία θα είναι υπεύθυνη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την εμπορική προώθηση, αλλά και τη διασύνδεση με το διεθνές πλαίσιο επιχειρηματικής δράσης.

Το κινεζικό δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι η κοινοπραξία θα είναι υπεύθυνη για την διαδικτυακή ασφάλεια των ΗΠΑ, την προστασία περιεχομένου και λογισμικού, καθώς και των σχετικών τοπικών επιχειρήσεων.

Δεύτερο κινεζικό δημοσίευμα, από το περιοδικό Caixin, ανέφερε επίσης, επικαλούμενο άτομα με γνώση της συμφωνίας, ότι η ByteDance σχεδιάζει να δημιουργήσει μια αμερικανική οντότητα του Tik Tok που θα λαμβάνει κάποια έσοδα από τη νέα κοινοπραξία.