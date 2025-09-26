Δασμούς 100% στα φάρμακα με πατέντα ανακοίνωσε ο Τραμπ – Ποιοι άλλοι κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων, διευρύνοντας την εμπορική του ατζέντα που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εγχώριων βιομηχανιών μέσω της αύξησης των φόρων εισαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανακοίνωση την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα βαρέα φορτηγά, 30% στις εισαγωγές ταπετσαρισμένων επίπλων και 50% στα εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα οι οποίοι θα ισχύουν από την ερχόμενη Τετάρτη.

Επίσης, από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Δεν θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων εάν οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου στις ΗΠΑ ή εάν τέτοιο εργοστάσιο βρίσκεται υπό κατασκευή σε αμερικανικό έδαφος, ξεκαθάρισε.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου». Εξήγησε πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμα την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων. Όπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Υπουργείο Εμπορίου έχουν δημοσιεύσει λεπτομέρειες για τα σχέδια ή τον τρόπο εφαρμογής τους, ενώ απομένει λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία-στόχο του Αμερικανού προέδρου για την εφαρμογή τους.

Οι δασμοί αυτοί θα προστεθούν στους ανταποδοτικούς δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένες χώρες, αν και ορισμένες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, έχουν συνάψει συμφωνίες για να αποτρέψουν τη συσσώρευση δασμολογικών επιβαρύνσεων.