Στο «κόκκινο» έκλεισαν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street

Στο «κόκκινο» έκλεισαν και σήμερα οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, υπό την πίεση των κορυφαίων τεχνολογικών, ειδικά της Oracle, αλλά και της ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων.

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,5% στις 6.604,72 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που τερμάτισε στις 22.384,70 μονάδες. Ο Dow Jones υποχώρησε 173,96 μονάδες ή 0,38% στις 45.947,32 μονάδες.

Η μετοχή της Oracle κατέγραψε πτώση 5%, στη τρίτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών, εν μέσω ερωτηματικών για την κατάσταση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Οι κινήσεις της αγοράς φαίνεται να αποτυπώνουν τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις σε επίπεδα ρεκόρ και τις πιθανές επικίνδυνες κυκλικές σχέσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά το τελευταίο «κύμα» συμφωνιών.

Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, η μετοχή της Oracle – η οποία ηγήθηκε του τελευταίου γύρου ανόδου της αγοράς – έχει υποχωρήσει πάνω από 10% από το πρόσφατο υψηλό της. Η σημερινή πτώση πυροδοτήθηκε εν μέρει από τη σύσταση “πώλησης” από τη Rothschild & Co. Redburn, η οποία προέβλεψε πτώση 40%, επειδή η αγορά «υπερεκτιμά σημαντικά» το κατά πόσο οι πρόσφατες συμφωνίες της Oracle στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσουν την κύρια δραστηριότητά της στο cloud.

«Η Oracle είχε παρουσιάσει τεράστια άνοδο, οπότε μία μικρή διόρθωση είναι πιθανώς δικαιολογημένη με βάση το πόσο γρήγορα εκτοξεύθηκε η χρηματιστηριακή της αξία», δήλωσε ο Kιθ Μπάτσαναν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίων στην Globalt Investments.

Επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός σχετικά με τις προβλέψεις της εταιρείας για εκρηκτική ανάπτυξη των υποδομών cloud που ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Το μέγεθος αυτών των παραγγελιών είναι εντυπωσιακό, αλλά αν συγκεντρώνεται σε πολύ λίγες παραγγελίες από πολύ λίγες τελικές αγορές, τότε φυσικά υπάρχει ρίσκο», είπε στο CNBC.

Μαζί με την Oracle, η Tesla ήταν ανάμεσα στους χαμένους της ημέρας, σημειώνοντας πτώση 4%.

Τις πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές ενέτεινε και η άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων, οδηγώντας τους επενδυτές να περιορίσουν το ρίσκο τους. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου άγγιξε το 4,2% μετά τη δημοσίευση στοιχείων για τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, οι οποίες ήταν χαμηλότερες του αναμενομένου.

Επίσης, οι πρώτες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν σε 218.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ. Πρόκειται για αριθμό χαμηλότερο από τις 235.000 που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοισε δημοσκόπηση του Dow Jones και 14.000 μικρότερο σε σχέση με την αναθεωρημένη μέτρηση της προηγούμενης περιόδου.

Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση, καθώς και η ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο στο 3,8%, ενδεχομένως να κάνουν την Fed πιο διστακτική στο να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων, υπονομεύοντας έναν βασικό καταλύτη για την bull market.

Οι επενδυτές παραμένουν επίσης επιφυλακτικοί ενόψει της δημοσίευσης του δείκτη τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) αύριο Παρασκευή – του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed – και παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Αν τελικά υπάρξει shutdown, αυτό θα μπορούσε να σημάνει μαζικές απολύσεις στον ομοσπονδιακό τομέα, καθώς το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού έχει καλέσει τις υπηρεσίες να προετοιμάσουν σχέδια για μείωση προσωπικού.