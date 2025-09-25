Σαουδική Αραβία: Βασιλικό διάταγμα παγώνει τα ενοίκια για 5 χρόνια

Με βασιλικό διάταγμα και απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα το πάγωμα για πέντε χρόνια των ετήσιων αυξήσεων στα συμβόλαια ενοικίασης κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων στο Ριάντ, πρωτεύουσα με έλλειψη κατοικιών που προσελκύει πολλούς ξένους και Σαουδάραβες.

Σύμφωνα με το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, οι νέες αυτές διατάξεις έχουν στόχο να «ρυθμίσουν τη σχέση μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών απαντώντας στις προκλήσεις που τίθενται τα τελευταία χρόνια από την αύξηση ενοικίων κατοικιών και καταστημάτων».

Το κείμενο αναφέρει ότι «η ετήσια αύξηση του συνολικού ποσού του ενοικίου κατοικιών ή καταστημάτων, υφιστάμενων ή νέων, που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της πόλης του Ριάντ, αναστέλλεται για περίοδο πέντε ετών από την 25η Σεπτεμβρίου 2025».

Παράπονα για αυξήσεις που θεωρούνται υπερβολικές

Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας έχει περισσότερους από 8,6 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί είναι ξένοι, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς του πλούσιου σε πετρέλαιο βασιλείου, της μεγαλύτερης οικονομίας της Μέσης Ανατολής.

Οι κάτοικοι παραπονιούνται για τις αυξήσεις που θεωρούν υπερβολικές και η Γενική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον περασμένο Αύγουστο ότι τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση.

Η πρωτεύουσα αναπτύσσεται κυρίως οριζόντια, όπου κυριαρχούν οι μικρές επαύλεις, γεγονός που περιορίζει την προσφορά απέναντι σε μια ζήτηση που αυξάνεται, καθώς ενισχύεται από την άφιξη χιλιάδων εκπατρισμένων και Σαουδαράβων που προσελκύονται από τα μεγάλα έργα που κατασκευάζονται.

Η αύξηση των ενοικίων κατοικιών ήταν ο κύριος παράγοντας του ετήσιου πληθωρισμού 2,3% που καταγράφηκε τον Αύγουστο στη χώρα, σύμφωνα με τη Γενική Στατιστική Αρχή.

Ο Σαουδάραβας υπουργός Δήμων και Στέγασης Ματζέντ αλ Χογκάιλ είχε παραδεχτεί τον Ιούνιο ότι έχει καταγραφεί αύξηση τιμών, όπως και το σημαντικό κενό μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στο Ριάντ.

Ανάγκη για 120.000 έως 130.000 νέες κατοικίες κάθε χρόνο

«Μια πόλη όπως το Ριάντ χρειάζεται κάθε χρόνο 120.000 έως 130.000 νέες κατοικίες», είχε δηλώσει στον Τύπο.

Τον περασμένο Απρίλιο, οι αρχές είχαν αυξήσει επίσης τον ετήσιο φόρο επί των ελευθέρων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων της πρωτεύουσας στο 10% της αξίας τους, εξηγώντας ότι βούλησή τους είναι να ενθαρρύνουν την ανέγερση νέων κτιρίων και να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών.

Πηγή: ΑΜΠΕ