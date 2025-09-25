Πρόστιμο 2,5 δισ. δολαρίων στην Amazon για εξαπάτηση πελατών

Η Amazon συμφώνησε σε ένα διακανονισμό ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC), μετά από κατηγορίες ότι παραπλανούσε πελάτες για την εγγραφή τους στο Prime και καθιστούσε δύσκολη την ακύρωση των συνδρομών.

Από το συνολικό ποσό, 1 δισεκατομμύριο δολάρια θα καταβληθεί ως αστικά πρόστιμα —το μεγαλύτερο στην ιστορία της FTC— ενώ 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια θα επιστραφούν σε καταναλωτές που εγγράφηκαν ακούσια ή αδυνατούσαν να ακυρώσουν τις συνδρομές τους.

Η αποζημίωση αφορά και συνδρομητές που χρησιμοποιούσαν το “Single Page Checkout” μεταξύ Ιουνίου 2019 και Ιουνίου 2025.

Ιστορικό και νομικό πλαίσιο

Η FTC είχε καταθέσει μήνυση κατά της Amazon στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Σιάτλ πριν από δύο χρόνια, ισχυριζόμενη πάνω από μια δεκαετία παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του Νόμου για την Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης των Ηλεκτρονικών Αγοραστών (2010).

Η Amazon δεν παραδέχτηκε αδικήματα στον διακανονισμό.

Το Prime και η επιχειρηματική του σημασία

Το Amazon Prime προσφέρει ταχύτερη αποστολή, streaming και εκπτώσεις έναντι 139 δολαρίων ετησίως ή 14,99 δολαρίων μηνιαίως.

Με περισσότερα από 200 εκατομμύρια μέλη, το Prime αποτελεί βασικό κομμάτι των εσόδων της εταιρείας, που τον Ιούλιο κατέγραψε καθαρά έσοδα άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από υπηρεσίες συνδρομής, αύξηση 12% σε σχέση με πέρυσι.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι εξηγεί σαφώς τους όρους του Prime πριν χρεώσει τους πελάτες και προσφέρει εύκολη ακύρωση μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και online συνομιλίας. «Σποραδικές δυσαρέσκειες και λάθη των πελατών είναι αναπόφευκτα», δήλωσε η Amazon.

Κατηγορίες της FTC

Η FTC ανέφερε ότι η Amazon δυσκόλευε σκόπιμα τους πελάτες να αγοράσουν προϊόντα χωρίς να εγγραφούν ταυτόχρονα στο Prime.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κουμπί ολοκλήρωσης αγοράς δεν ενημέρωνε σαφώς για την εγγραφή στο Prime, ενώ η διαδικασία ακύρωσης ήταν περίπλοκη και καθυστερούσε από την ηγεσία της εταιρείας.

Η εσωτερική ονομασία της Amazon για τη διαδικασία ακύρωσης ήταν «Ιλιάδα», καθώς απαιτείται επιβεβαίωση σε τρεις σελίδες για να ολοκληρωθεί.

Η FTC ξεκίνησε να εξετάζει τις πρακτικές του Prime το 2021 κατά την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά η αγωγή κατατέθηκε το 2023 υπό την πρώην πρόεδρο Λίνα Καν, ειδικό σε θέματα μονοπωλίου, διορισμένη από τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Με πληροφορίες από Assosiated Press