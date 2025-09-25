Logo Image

Η SAP στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν για αντιανταγωνιστικές πρακτικές

Αντιμονοπωλιακή έρευνα της ΕΕ κατά του γίγαντα λογισμικού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Πέμπτη αντιμονοπωλιακή έρευνα για τον κολοσσό λογισμικού SAP, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η έρευνα θα αξιολογήσει «εάν η (γερμανική) SAP ενδέχεται να έχει στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά μεταπώλησης υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης που σχετίζονται με λογισμικό τύπου on-premises, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την SAP και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών».

Η SAP, σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, ανέφερε ότι θεωρεί ότι οι πολιτικές και οι ενέργειές της είναι πλήρως σύμφωνες με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. «Ωστόσο, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα ζητήματα που τέθηκαν και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυσή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Δεν προβλέπουμε ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στις οικονομικές επιδόσεις μας».

Πηγή: CNBC

