Handelsblatt: Νέες περικοπές θέσεων εργασίας θα ανακοινώσει η Bosch στη Γερμανία

«Σημαντικά περισσότερες» θέσεις εργασίας από ό,τι είχε προγραμματιστεί προηγουμένως θα περικόψει η εταιρία Bosch, φθάνοντας, σύμφωνα με την Handelsblatt, σε «πενταψήφιο» αριθμό.

Ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα έκτακτη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Μέτρα για την Επιχειρηματική Μονάδα Κινητικότητας» με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Στέφαν Γκρος. Πρόσφατα ο κ. Γκρος είχε ανακοινώσει ότι η Bosch θα πρέπει να κάνει τεράστια εξοικονόμηση λόγω της κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η περικοπή πενταψήφιου αριθμού θέσεων εργασίας θα ξεπεράσει τις προηγουμένως ανακοινωθείσες 9.000 στη Γερμανία, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Πέρυσι η Bosch μείωσε τις θέσεις εργασίας της κατά 11.600, σε 230.000.

Πηγή: ΑΜΠΕ