«Ανάσα» στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες – Και επίσημα στο 15% οι αμερικανικοί δασμοί

Στο 15% μείωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου, εφαρμόζοντας τους όρους της εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου που είχαν συνάψει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Το υπουργείο Εμπορίου και το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ δημοσίευσαν την Τετάρτη έγγραφο στο διαδίκτυο με τις αλλαγές, που μειώνουν τους δασμούς σε μια σειρά προϊόντων.

Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται προβλέπουν λίστα εξαιρέσεων για κλάδους όπως η αεροπορική βιομηχανία, τα αεροπορικά εξαρτήματα και τα γενόσημα φαρμακευτικά σκευάσματα και οι πρώτες ύλες τους, καθώς και για «μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους» όπως ο φελλός και ορισμένα μέταλλα και μεταλλεύματα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα ενταχθούν στα χαμηλότερα τιμολόγια αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου.

Μέχρι πρότινος, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα υπόκειντο σε αμερικανικό δασμό 25% επιπλέον του βασικού τέλους 2,5%. Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της εμπορικής συμφωνίας, η ΕΕ αντιμετωπίζει δασμολογικό ανώτατο όριο 15% στις περισσότερες από τις εξαγωγές της. Ο συντελεστής αυτός δεν προστίθεται σε τυχόν υφιστάμενους δασμούς που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους και η ΕΕ αναμένει ότι θα καλύπτει επίσης τυχόν μελλοντικούς τομεακούς δασμούς που ενδέχεται να εισαχθούν σε φάρμακα και τσιπ.

Η απόφαση αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται για την εφαρμογή των λεπτομερειών της εμπορικής συμφωνίας που ανακοίνωσαν από τη Σκωτία.

Η επίσημη εφαρμογή της συμφωνίας και η μείωση των αμερικανικών δασμών αποτελεί σε κάθε περίπτωση καλή είδηση για τη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που περίμενε επί εβδομάδες την υλοποίηση των δεσμεύσεων της αμερικανικής πλευράς, σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg.

Μάλιστα, οι μετοχές μεγάλων γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανών όπως η Volkswagen, η Porsche και η Mercedes-Benz Group κατέγραψαν κέρδη στη συνεδρίαση της Τετάρτης στις ευρωπαϊκές αγορές. Η Porsche, η οποία είχε πληγεί σημαντικά από τους αμερικανικούς δασμούς, σημείωσε άνοδο έως και 3,8% στη Φρανκφούρτη.