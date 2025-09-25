Λευκός Οίκος: Σχεδιάζει μαζικές απολύσεις σε περίπτωση shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ ανεβάζει κατακόρυφα την πίεση στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) έδωσε εντολή σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια για μόνιμη μείωση προσωπικού σε περίπτωση που η κυβέρνηση οδηγηθεί σε αναστολή λειτουργίας την επόμενη εβδομάδα.

Μαζικές απολύσεις στον ορίζοντα

Σύμφωνα με το υπόμνημα που υπέγραψε ο επικεφαλής του OMB, Ρας Βοτ, δεν θα πρόκειται απλώς για τις συνήθεις αναγκαστικές αργίες (furloughs) που συνοδεύουν κάθε shutdown, αλλά για οριστικές απολύσεις εργαζομένων σε προγράμματα τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές και «δεν είναι συμβατά με τις προτεραιότητες του Προέδρου».

Η κίνηση αυτή κλιμακώνει τις διαπραγματεύσεις και αυξάνει την πίεση προς τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι ζητούν την αποκατάσταση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δαπάνες υγείας ως προϋπόθεση για να στηρίξουν την παράταση της χρηματοδότησης.

Η προθεσμία και το ρίσκο

Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα «κατεβάσει ρολά» στις 12:01 τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου.

Οι Ρεπουμπλικανοί προβάλλουν ως μοναδική λύση το επταβδομαδιαίο προσωρινό σχέδιο χρηματοδότησης που εγκρίθηκε οριακά στη Βουλή και παρατείνει τα τρέχοντα επίπεδα δαπανών έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχει, πάντως, καμία συνάντηση προγραμματισμένη μεταξύ του προέδρου Τραμπ και των Δημοκρατικών πριν από το τέλος του μήνα.

Σφοδρή αντίδραση Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το υπόμνημα «απόπειρα εκφοβισμού». Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, αμφισβήτησε αν οι απολύσεις θα μπορούσαν να σταθούν νομικά, ενώ ο Χακίμ Τζέφρις έκανε λόγο για «κακοήθη πολιτικό εγκάθετο» αναφερόμενος στον Βοτ.

Το Δημοκρατικό στρατόπεδο δεν προτίθεται να στηρίξει καμία πρόταση που δεν περιλαμβάνει παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Obamacare, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους, αλλά και αναστροφή των περικοπών στη Medicaid.

Πολιτικό μπρα ντε φερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με αιχμηρή δήλωσή του την Τρίτη, ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους για «ανόητα και γελοία αιτήματα». Από την πλευρά τους, Σούμερ και Τζέφρις απάντησαν ότι οι Ρεπουμπλικανοί «οδηγούν τη χώρα σε ένα επώδυνο shutdown, επιτείνοντας την κρίση στο χώρο της υγείας που οι ίδιοι προκάλεσαν».

Η Γερουσία επιστρέφει τη Δευτέρα για να εξετάσει την πρόταση των Ρεπουμπλικανών, η οποία πέρα από την προσωρινή χρηματοδότηση περιλαμβάνει και κονδύλια ασφάλειας για αξιωματούχους μετά τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ωστόσο, λόγω του κανόνα των 60 ψήφων, η στήριξη των Δημοκρατικών είναι απαραίτητη, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την έκβαση.