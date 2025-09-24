Γερμανία: Πυκνώνουν τα σύννεφα για την οικονομία – Υποχωρεί το επιχειρηματικό κλίμα, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία σημείωσε απροσδόκητη πτώση τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες των γερμανικών επιχειρήσεων ότι η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς δεν θα επιτύχει την οικονομική ανάκαμψη που έχει τάξει.

Το ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε ότι ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε στα 87,7 τον Σεπτέμβριο από τα αναθεωρημένα 88,9. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι ο δείκτης θα παρουσίαζε μικρή άνοδο, λόγω των προσδοκιών για ένα επερχόμενο μαζικό δημοσιονομικό πακέτο τόνωσης της οικονομίας.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε την ώρα που ο Μερτς βρισκόταν στο Βερολίνο για να ξεκινήσει την πρώτη μεγάλη συζήτηση του Bundestag για τον προϋπολογισμό του 2026. Σε μια ομιλία που επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάγκη αύξησης των δαπανών για θέματα άμυνας και ασφάλειας, ο Γερμανός Καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στα πρώτα βήματα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας στη Γερμανία και στην πρόθεσή του να περιορίσει τη γραφειοκρατία.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο: Η χώρα μας πρέπει να νιώσει τώρα ότι τα πράγματα βελτιώνονται», δήλωσε ο Μετς.

Μείωση προσδοκιών

Για τις επιχειρήσεις, ωστόσο, αυτό φαίνεται να αργεί πολύ. Η έρευνα του Ifo έδειξε ότι όχι μόνο οι εταιρείες ήταν λιγότερο ευχαριστημένες με την τρέχουσα δραστηριότητά τους, αλλά ότι οι προσδοκίες είχαν επίσης μειωθεί αισθητά.

Η είδηση ​​έρχεται μετά από μια άλλη έρευνα της Τρίτης: τον Δείκτη Διευθυντών Προμηθειών της S&P Global. Η έρευνα έδειξε ότι ο ιδιωτικός τομέας της Γερμανίας αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό σε περισσότερο από ένα χρόνο – αλλά έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα αυτής της ανάκαμψης, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη μεταποίηση.

Η εμπιστοσύνη στην ικανότητα των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλιστών να επαναφέρουν τη γερμανική οικονομία σε ανάπτυξη συνεχίζει να μειώνεται. Ενώ το 43% πίστευε ότι αυτό ίσχυε τον Μάιο, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί σε 28%.