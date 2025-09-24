Μεξικό: Άνοδος του πληθωρισμού στα μέσα Σεπτεμβρίου

Ο γενικός πληθωρισμός στο Μεξικό σημείωσε άνοδο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς, πλησιάζοντας πιο κοντά στο ανώτατο όριο του στόχου της κεντρικής τράπεζας.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,74% το δωδεκάμηνο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία INEGI, σε σχέση με το προηγούμενο ποσοστό 3,49%. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ετήσιο ρυθμό 3,77%.

Ενώ η αγορά αναμένει ότι ο πληθωρισμός στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής θα φτάσει το 3,9% μέχρι το τέλος του έτους, η Banxico, όπως είναι γνωστή η κεντρική τράπεζα, στοχεύει σε ρυθμό πληθωρισμού 3%, συν ή πλην μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Οι τιμές καταναλωτή στο Μεξικό σε μηνιαία βάση αυξήθηκαν κατά 0,18% κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, επιταχύνοντας επίσης την προηγούμενη μείωση κατά 0,02% και σε σύγκριση με την αύξηση 0,19% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι στην έρευνα.

Ο υπό στενή παρακολούθηση δομικός δείκτης τιμών, ο οποίος αφαιρεί ορισμένες ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, συνέχισε να αυξάνεται με μηνιαία αύξηση 0,22% στις αρχές Σεπτεμβρίου, από το προηγούμενο ποσοστό του 0,09%.

