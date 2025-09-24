Σκοτ Μπέσεντ: Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε την Αργεντινή

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αργεντινή, η οποία βρίσκεται σε οικονομική αναταραχή, προκειμένου να στηρίξει την κεντρική της τράπεζα.

«Το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις αρχές της Αργεντινής για τη σύναψη συμφωνίας» ύψους 20 δισ. δολαρίων με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση της χώρας στο αμερικανικό νόμισμα και να στηριχθεί το πέσο, δήλωσε ο Μπέσεντ σε μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εξαγοράσουν μέρος του χρέους της Αργεντινής.

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people. Under President Milei, Argentina has taken important strides… https://t.co/TlzvkbNxII — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 24, 2025

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει στον Πρόεδρο Μιλέι μια σπάνια υποστήριξη σε ξένο αξιωματούχο, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στα οικονομικά σχέδια της κυβέρνησής του και τη γεωπολιτική στρατηγική σημασία της σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής.

Αμέσως μετά τις εκλογές, θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Αργεντινής για τις κύριες αποπληρωμές της.

Θα παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις, και το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει πλήρως προετοιμασμένο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο».

Διαβάστε ακόμη

Συνάντηση Τραμπ-Μιλέι: Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται πακέτο διάσωσης η Αργεντινή