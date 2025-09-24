Ιράν: Πτώση του ριάλ στο ιστορικό χαμηλό των 1.074.000 ανά δολάριο ΗΠΑ, μετά το «Όχι» του Χαμενεΐ σε συνομιλίες

Το ιρανικό ριάλ υποχωρεί σε νέο ιστορικό χαμηλό, φτάνοντας το 1.074.000 ανά δολάριο ΗΠΑ λίγο πριν ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απευθυνθεί στα Ηνωμένα Έθνη.

Η πτώση του νομίσματος έρχεται μετά την απόρριψη από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, των άμεσων συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση του Χαμενεΐ πιθανότατα αποτελεί μέρος της διπλωματίας που θα μπορούσαν να είχαν κάνει ο Πεζεσκιάν και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Νέα Υόρκη.

Υποδηλώνει επίσης ότι οι συνομιλίες της τελευταίας στιγμής μεταξύ του Ιράν και των ευρωπαϊκών κρατών δεν θα σταματήσουν την επερχόμενη επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ένα χρονικό περιθώριο 30 ημερών για την άρση των κυρώσεων θα λήξει την Κυριακή.

Πηγή: Times of Israel