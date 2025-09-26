Χονγκ Κονγκ: Ρεκόρ συμφωνιών συνεργασίας στο 10ο Φόρουμ «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος»

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και αναβαθμισμένο διεθνές προφίλ, ολοκληρώθηκε στο Χονγκ Κονγκ το 10ο Φόρουμ «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», που διεξήχθη στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου.

Πάνω από 6.000 προσκεκλημένοι από την εγχώρια και διεθνή σκηνή, καθώς και περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες, συγκεντρώθηκαν για να διερευνήσουν νέες προοπτικές συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», εστιάζοντας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η καινοτομία, η τεχνολογία και η πράσινη ανάπτυξη.

Το φετινό φόρουμ, υπό τον τίτλο «Συνεργασία για την Αλλαγή, Συνδιαμόρφωση του Μέλλοντος», ενσωμάτωσε σύγχρονες θεματικές όπως οι κύριες αγορές, τα δημοφιλή έργα και η οικοδόμηση μιας πλατφόρμας βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων, επαγγελματικών υπηρεσιών και διαπροσωπικών ανταλλαγών.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, υπογράφηκαν 50 μνημόνια κατανόησης μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων, αριθμός που συνιστά ιστορικό ρεκόρ. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τον ρόλο του Χονγκ Κονγκ ως στρατηγικής πύλης και κόμβου για την υλοποίηση έργων της Πρωτοβουλίας.

Μια δεκαετία καλλιέργειας έχει αποφέρει άφθονους καρπούς

Από το εναρκτήριο φόρουμ του 2016, το Χονγκ Κονγκ έχει υποδεχθεί πάνω από 45.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες και περιοχές, παρουσιάζοντας περισσότερα από 2.800 έργα. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν τις θεμελιώδεις αρχές της Πρωτοβουλίας μέσω της διευρυμένης συνεργασίας και της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας.

Πλέον, το φόρουμ έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη πλατφόρμα προώθησης εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων του Χονγκ Κονγκ, της ηπειρωτικής Κίνας και άλλων διεθνών εταίρων.

Ο επικεφαλής της Εκτελεστικής Αρχής του Χονγκ Κονγκ, John Lee Ka-chiu, τόνισε πως η κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής επιταχύνει τις προσπάθειες διεύρυνσης του διεθνούς εμπορικού της δικτύου. Συγκεκριμένα, το Χονγκ Κονγκ έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με 14 χώρες, επενδυτικές συμφωνίες με περίπου 20 οικονομίες και συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με 37 φορολογικές δικαιοδοσίες που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία.

Το 2023, οι άμεσες επενδύσεις του Χονγκ Κονγκ προς τις χώρες-εταίρους ανήλθαν σε 133 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 360% σε σύγκριση με το 2013, δηλαδή τέσσερις φορές ταχύτερη από τον γενικό ρυθμό εξωτερικής επενδυτικής ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ. Αντίστοιχα, το διμερές εμπόριο εμπορευμάτων με τις χώρες της Πρωτοβουλίας ξεπέρασε τα 276 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2024 — αύξηση σχεδόν 80% σε σχέση με το 2013, υπερτριπλάσιος ρυθμός από την αντίστοιχη αύξηση του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της περιοχής. Μέχρι το τέλος του 2024, το Χονγκ Κονγκ φιλοξενούσε 1.400 επιχειρήσεις από χώρες και περιοχές της Πρωτοβουλίας, εκ των οποίων 100 έχουν ήδη εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Με ρίζες και υποστήριξη από την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ διαθέτει τεράστια δυναμική

Αξιοποιώντας το στρατηγικό του πλεονέκτημα ως περιοχή που στηρίζεται σταθερά από την ηπειρωτική Κίνα και ταυτόχρονα διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη διεθνή κοινότητα, το Χονγκ Κονγκ ενδυναμώνει συνεχώς τον ρόλο του ως υπέρ-συνδετικός κόμβος και προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή της «Συμφωνίας II για την τροποποίηση της CEPA για το εμπόριο υπηρεσιών», διευρύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση του Χονγκ Κονγκ στην αγορά της ηπειρωτικής Κίνας.

Η επέκταση αυτή θα καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδότηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και ο τουρισμός, ενώ θα ευθυγραμμίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο της Κίνας με διεθνή πρότυπα υψηλών προδιαγραφών για την οικονομία και το εμπόριο.

Μεταξύ των νέων μέτρων, εξετάζεται η δημιουργία μιας ενιαίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου που θα καλύπτει την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η στήριξη προς το Χονγκ Κονγκ για τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων με τρίτες χώρες, καθώς και η επιτάχυνση της ένταξής του στην Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση (RCEP).

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο θα ενισχύσει τη στρατηγική «Going Global», ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας να διευρύνουν τη συνεργασία τους με χώρες-εταίρους της Πρωτοβουλίας.

Στόχος είναι να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις του Χονγκ Κονγκ στην παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών για επενδύσεις στο εξωτερικό και την ανάθεση έργων μηχανικής.

Τα τελευταία χρόνια, το Χονγκ Κονγκ επιταχύνει δυναμικά την ενσωμάτωσή του στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο της Κίνας, ενισχύοντας τη συνεργασία του με διάφορες επαρχίες της χώρας και εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του ως κρίσιμο κόμβο.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε τη στήριξη της Επιτροπής προς τη δραστήρια συμμετοχή του Χονγκ Κονγκ στην ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής Γκουανγκντόνγκ–Χονγκ Κονγκ–Μακάο.

Παράλληλα, η Επιτροπή ενθαρρύνει την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης για τη Συνεργασία μεταξύ των Διεθνών Χρηματοοικονομικών Κέντρων της Σαγκάης και του Χονγκ Κονγκ», ενισχύοντας τη συμπληρωματική ανάπτυξη και τη στρατηγική συνέργεια μεταξύ των δύο κέντρων.

Επιπλέον, προωθεί τη συμμετοχή του Χονγκ Κονγκ σε καθοριστικές περιφερειακές στρατηγικές, όπως η ανάπτυξη του Ελεύθερου Λιμένα του Νησιού Χαϊνάν, η Οικονομική Ζώνη του Ποταμού Γιανγκτσέ και η συντονισμένη ανάπτυξη της περιοχής Πεκίνο–Τιαντζίν–Χεμπέι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην εμβάθυνση των διαπεριφερειακών ανταλλαγών και συνεργασιών μεταξύ Πεκίνου και Χονγκ Κονγκ, Φουτζιάν και Χονγκ Κονγκ, καθώς και Σιτσουάν και Χονγκ Κονγκ. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός θετικού κύκλου καινοτομίας και έρευνας στο Χονγκ Κονγκ, ο οποίος θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τη βιομηχανική βάση της ηπειρωτικής Κίνας.

Η εσωτερική ανάπτυξη και οι εξωτερικές συνδέσεις προσφέρουν απεριόριστες ευκαιρίες

Η κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ έχει υιοθετήσει επιθετική στρατηγική για την προώθηση του Χονγκ Κονγκ ως παγκόσμιου κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας.

Μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας, ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών ιδρυμάτων και επενδυτικών οργανισμών, επιδιώκει να προσελκύσει πολυάριθμες επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Κίνας να ιδρύσουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και να προωθεί τα προϊόντα και τις τεχνολογίες τους στην παγκόσμια σκηνή.

Χαρακτηριστικά, στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας 2025, το τεχνολογικό τρίγωνο Σενζέν-Χονγκ Κονγκ-Γκουάνγκτζου κατέλαβε για πρώτη φορά την πρώτη θέση παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της περιοχής ως κέντρου καινοτομίας.

Στην πρόσφατη ομιλία του, ο Υπουργός Οικονομικών της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής, Paul Chan Mo-po, τόνισε ότι τόσο το Χονγκ Κονγκ όσο και η ηπειρωτική Κίνα μπορούν να προσφέρουν προηγμένες ψηφιακές λύσεις — από καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έως έξυπνες εφαρμογές στον τομέα της υγείας — στις χώρες της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και στις αναδυόμενες οικονομίες του Παγκόσμιου Νότου.

Η οικονομική συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής αποκτά νέα δυναμική. Το Χονγκ Κονγκ έχει εκδώσει με επιτυχία τρεις φορές ισλαμικά ομόλογα, καταδεικνύοντας την ποικιλομορφία και τη βιωσιμότητα της αγοράς ομολόγων.

Επιπλέον, η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ και το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας συγκρότησαν κοινό επενδυτικό ταμείο ύψους 1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, με στόχο τη στήριξη εταιρειών που συνδέονται με το Χονγκ Κονγκ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας μεταποίησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων στρατηγικών τομέων.

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας συμμετέχουν επίσης τακτικά στο φόρουμ. Η Chen Jia, υπεύθυνη μάρκετινγκ του Βιομηχανικού Πάρκου Amata στην Ταϊλάνδη, ανέφερε ότι το Πάρκο προσέλκυσε 90 κινεζικές επιχειρήσεις μόνο το προηγούμενο έτος.

Είναι η δεύτερη συμμετοχή του Πάρκου στην εν λόγω εκδήλωση, η οποία πέρυσι οδήγησε σε 10 νέες συνεργασίες με κινεζικές επιχειρήσεις, κυρίως στους τομείς της ηλεκτρονικής και των οχημάτων νέας ενέργειας.

Παράλληλα, η Canadia Bank της Καμπότζης εγκαινίασε γραφείο αντιπροσωπείας στο Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια του φόρουμ, ενισχύοντας τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο περιοχών. Ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Fang Qiaosheng, εξέφρασε την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» για την περαιτέρω ενοποίηση των οικονομιών Καμπότζης και Χονγκ Κονγκ.

Το Χονγκ Κονγκ ανοίγει νέα πανιά προς τα διεθνή ύδατα της συνεργασίας και της αμοιβαίας ανάπτυξης, ενωμένο με περισσότερους εταίρους, επιδιώκοντας να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή οικοδόμηση της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος».