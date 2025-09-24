Logo Image

Η Commerzbank προγραμματίζει επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. ευρώ μετά την έγκριση της ΕΚΤ

«Πράσινο φως» από γερμανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές

Η Commerzbank ξεκινά επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. ευρώ (1,2 δισ. δολάρια) μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις γερμανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.

Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι είχε υποβάλει αίτηση για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στη Γερμανική Υπηρεσία Δημοσίων Οικονομικών, η οποία κατέχει μεγάλο μερίδιο στην τράπεζα.

«Η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μας είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για τη δημιουργία αξίας», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μπετίνα Όρλοπ σε ανακοίνωση την Τετάρτη. «Για το τρέχον οικονομικό έτος, στόχος μας είναι να επιστρέψουμε το 100% του καθαρού αποτελέσματός μας πριν από τα έξοδα αναδιάρθρωσης και μετά τις πληρωμές ομολόγων AT1».

Η Όρλοπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Commerzbank παραμένει απόλυτα επικεντρωμένη στην εκτέλεση της αυτόνομης στρατηγικής της, παρόλο που η ιταλική UniCredit έχει αποκτήσει μερίδιο περίπου 29%. Υπογράμμισε ότι αυτό δεν θα αλλάξει έως ότου ο ιταλικός δανειστής υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση εξαγοράς προς εξέταση.

Επανέλαβε ότι η τρέχουσα κατάσταση, όπου ένας άμεσος ανταγωνιστής είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank, δεν είναι «χρήσιμη και είναι μη ικανοποιητική».

Πηγή: Bloomberg

