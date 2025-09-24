Ιταλία: Σχέδιο Μελόνι για πάγωμα της συνταξιοδοτικής ηλικίας στα 67 χρόνια

Η κυβέρνηση Μελόνι εξετάζει το ενδεχόμενο παγώματος του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ιταλία, στα 67 έτη, προχωρώντας σε μια κίνηση που οι επικριτές προειδοποιούν ότι θα ασκήσει νέα πίεση στα βελτιούμενα πλην εύθραυστα ακόμη δημόσια οικονομικά της χώρας.

Ο ισχύων νόμος περί συντάξεων στην Ιταλία συνδέει την ηλικία συνταξιοδότησης με βελτιώσεις στο προσδόκιμο ζωής, επιβάλλοντας αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια και αυτόματες αναθεωρήσεις προς τα πάνω, εάν αυτό απαιτείται.

Ωστόσο, τα ιταλικά εργατικά συνδικάτα απαιτούν να σταματήσουν οι αυτόματες αυξήσεις και να αναθεωρηθεί ο νόμος για τις συντάξεις, ο οποίος υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, όταν η Ρώμη προσπάθησε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Το αίτημα των συνδικάτων έρχεται σε χρονική στιγμή που οι γαλλικές και γερμανικές κυβερνήσεις «ενθαρρύνουν» τους πολίτες τους να εργάζονται σε μεγαλύτερη ηλικία εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθώς ο πληθυσμός τους γερνάει.

Υψηλότερη από άλλες χώρες

Η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στην Ιταλία είναι υψηλότερη από άλλες χώρες καθώς η μείωση του πληθυσμού της είναι μια από τις ταχύτερες στην Ευρώπη.

Το ακροδεξιό κόμμα της Λέγκας, το οποίο συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι, έχει επικρίνει εδώ και καιρό την πρόβλεψη του νόμου για τις αυτόματες αυξήσεις των συντάξεων και υποστηρίζει το πάγωμά τους.

Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξήθηκε τελευταία φορά το 2019, πριν από την πανδημία Covid-19, κατά πέντε μήνες στα 67.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, πρόκειται να αυξηθεί κατά επιπλέον τρεις μήνες.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι δήλωσε νωρίτερα φέτος θετικός σε ένα διετές πάγωμα, το οποίο θα ανέστειλε την αυτόματη προσαρμογή της ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι το 2029.

Υπό συζήτηση η ιδέα

Το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε στους Financial Times ότι η σχετική ιδέα βρισκόταν ακόμη «υπό συζήτηση» και οποιαδήποτε απόφαση θα λάμβανε υπόψη «τη συνολική οικονομική εικόνα» της χώρας.

Το ανεξάρτητο γραφείο προϋπολογισμού του ιταλικού κοινοβουλίου εκτίμησε ότι εάν η ηλικία συνταξιοδότησης πάγωνε και ο μηχανισμός αυτόματης προσαρμογής απενεργοποιείτο, το κόστος των συντάξεων θα αυξανόταν κατά 0,4% του ΑΕΠ έως το 2040.

Εκτίμησε επίσης ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ιταλίας θα αυξανόταν στο 139% έως το 2031, επτά ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τις τρέχουσες τιμές.

Με πληροφορίες από Financial Times