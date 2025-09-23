Πτωτικά έκλεισαν και οι τρεις δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί του ο S&P 500 στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι αμφιβολίες για τη συνέχιση του κλίματος ευφορίας που έχει δημιουργήσει ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έκαμψαν το επενδυτικό κλίμα.

Ο δείκτης έκλεισε με πτώση 0,55% στις 6.656,92 μονάδες, αφού όμως ενδοσυνεδριακά άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό. Ο Nasdaq υποχώρησε 1% στις 22.573,47 μο΄ναδες, με τις απώλειες να υποκινούνται από τα μεγάλα ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως Nvidia, Oracle και Amazon. Όσο για τον Dow Jones, τερμάτισε στις 46.292,78 μονάδες με πτώση 0,19% ή 88,76 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 2,8% μία ημέρα αφότου ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ ανακοίνωσε επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI. Ορισμένοι επενδυτές φαίνεται να επαναξιολόγησαν τη συμφωνία και έχουν αρκετά ερωτηματικά, όπως για το εάν είναι αρκετή για να χρηματοδοτήσει τα σχέδια των δύο κορυφαίων εταιρειών.

Η Oracle, η οποία έχει ενισχυθεί περισσότερο από 50% σε τρεις μήνες χάρη στις αισιόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησε 4,4%.

«Ενώ η αρχική αντίδραση στην επένδυση της Nvidia στην OpenAI ήταν θετική, οι επενδυτές σύντομα συνειδητοποίησαν ότι η Nvidia μπορεί να είναι η μοναδική επιλογή της OpenAI για να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή – ο επενδυτής έσχατης ανάγκης», δήλωσε ο Γκιλ Λούρια, επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας στην D.A. Davidson. «Η OpenAI έχει υπερβεί τις δυνατότητές της, κάνοντας δεσμεύσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα μέσα που διαθέτει και η Nvidia ίσως να ήταν ο μόνος επενδυτής μετοχικού κεφαλαίου πρόθυμος να βοηθήσει».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ενίσχυσε τις ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις ενεργητικού, σημειώνοντας ότι «οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές». Ο Πάουελ έδωσε επίσης σήμα ότι η πορεία για μείωση των επιτοκίων δεν είναι ξεκάθαρη και ότι πρόκειται για μια «δύσκολη κατάσταση».

Ωστόσο, η ευρύτερη αγορά περιόρισε τις απώλειες στο ελάχιστο. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κατάφερε να φτάσει σε ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά παραμένοντας σε θετικό έδαφος, ενισχυμένος από την αισιοδοξία για τη μείωση των επιτοκίων της Fed την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση της Παρασκευής για τον δείκτη ατομικών καταναλωτικών δαπανών, που αποτελεί το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed.