Απαγορεύτηκαν τα ψώνια στους Ιρανούς διπλωμάτες στη Νέα Υόρκη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην επίσκεψη της ιρανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη και στο πλαίσιο αυτό απαγορεύτηκε η πρόσβασή τους σε αγορές χονδρικής και είδη πολυτελείας.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο ιρανικό καθεστώς να επιτρέψει στους υψηλόβαθμους κληρικούς να κάνουν ψώνια στη Νέα Υόρκη, ενώ ο ιρανικός λαός υποφέρει από φτώχεια, άθλιες υποδομές και σοβαρές ελλείψεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ.

Με πρωτοβουλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, η ελευθερία κινήσεων της ιρανικής αντιπροσωπείας περιορίστηκε στις περιοχές που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην έδρα του ΟΗΕ, τόνισε ο Τόμι Πίγκοτ.

Στο παρελθόν είχαν γίνει «πρωτοσέλιδο» τα ψώνια των Ιρανών διπλωματών στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πριν από τρία χρόνια, για παράδειγμα, ο εκλιπών πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί επικρίθηκε έντονα όταν η ομάδα του έφερε ένα μικρό φορτηγό γεμάτο αναμνηστικά στην Τεχεράνη. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πάνες μωρών, συμπληρώματα διατροφής και ηλεκτρικές συσκευές

Οι αγορές τότε, από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους προκάλεσαν κριτική στην Τεχεράνη, επειδή πολλά από αυτά τα αγαθά είναι είτε απρόσιτα είτε δύσκολο να τα αποκτήσει ο ιρανικός πληθυσμός.

Η χώρα υποφέρει σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες πλήττουν ιδιαίτερα σκληρά, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα. Πολλές οικογένειες βασίζονται σε επισκέψεις συγγενών και φίλων στο εξωτερικό, για να εξασφαλίσουν ακόμη και φάρμακα.