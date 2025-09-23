ΟΟΣΑ: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να είναι ισχυρότερη φέτος από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, από 2,9% που είχε προβλέψει τον Ιούνιο σε 3,2%, μετά την ανθεκτικότερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του έτους.

Οι προβλέψεις οφείλονται εν μέρει στην «προκαταβολική» δραστηριότητα, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους πριν από την εφαρμογή των νέων δασμών των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη θα «επιβραδυνθεί αισθητά» το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς θα γίνει αισθητή η επίδραση των υψηλότερων δασμών.

Επίσης, αύξησε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου για το τρέχον έτος στο 1,4% από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,3%.

Η Βρετανία θα είναι η 2η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία των G7, μετά τις ΗΠΑ, φέτος, ενώ εξακολουθεί να αγωνίζεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

LIVE NOW: OECD Interim #EconomicOutlook Join OECD Secretary-General @MathiasCormann and OECD Chief Economist @santospereira_a for the OECD’s latest economic projections for 2025. https://t.co/N5WYNFcSzV — OECD ➡️ Better Policies for Better Lives (@OECD) September 23, 2025

Ο ΟΟΣΑ αναβάθμισε την Τρίτη τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 1,4% το 2025. Αναμένει επιβράδυνση στο 1% το επόμενο έτος, καθώς η αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική και οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν την οικονομία.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αξιοποίησε τα στοιχεία αυτά, καθώς προετοιμάζεται να παρουσιάσει μια σειρά μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης τις επόμενες εβδομάδες, πριν από τον κρίσιμο φθινοπωρινό προϋπολογισμό στις 26 Νοεμβρίου. Δήλωσε ότι οι προβλέψεις «επιβεβαιώνουν ότι η βρετανική οικονομία είναι ισχυρότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί», αλλά δεσμεύτηκε να κάνει περισσότερα «για να οικοδομήσει μια οικονομία που λειτουργεί για τους εργαζόμενους».

Ο πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της Βρετανίας στους υψηλότερους του G-7, ένα έργο που οι οικονομολόγοι θεωρούν φιλόδοξο, δεδομένης της πρόσφατης υποτονικής απόδοσης της χώρας και της αμερικανικής οικονομίας που τροφοδοτείται από μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Αν και αυτό επιτεύχθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι οικονομολόγοι αναμένουν πιο αργό ρυθμό το δεύτερο εξάμηνο.

Η ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο πληθωρισμός ήταν επίσης πολύ πιο επίμονος από ό,τι είχε προβλέψει ο ΟΟΣΑ στην τελευταία του πρόβλεψη τον Ιούνιο.

Στις ενδιάμεσες οικονομικές προοπτικές του, ο ΟΟΣΑ αύξησε τις προβλέψεις του για τον πληθωρισμό κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, σε 3,5% και 2,7% αντίστοιχα. Αυτό θα ήταν το ταχύτερο ρυθμό αύξησης των τιμών μεταξύ των χωρών του G-7 και πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η κεντρική τράπεζα έχει δηλώσει ότι θα επιβραδύνει το ρυθμό μείωσης των επιτοκίων για να περιορίσει την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού.

Ο ΟΟΣΑ δήλωσε ότι «η αύξηση των μισθών παραμένει πάνω από τα επίπεδα που συνάδουν με τους στόχους για τον πληθωρισμό» στο Ηνωμένο Βασίλειο και σημείωσε τις επίμονες υψηλές προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεταξύ των νοικοκυριών.

Δεν έχουν φανεί οι πλήρεις επιπτώσεις των δασμών

Στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη έχει ενισχυθεί από τις ισχυρές επενδύσεις σε τεχνολογικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), και ο ΟΟΣΑ έχει αυξήσει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη των ΗΠΑ φέτος από 1,6% σε 1,8%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέτος συνεχίζουν να επηρεάζουν τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης. Οι δασμοί είναι φόροι επί των εισαγόμενων αγαθών και ο Τραμπ έχει επιβάλει τέτοιους φόρους σε προϊόντα που φτάνουν στις αμερικανικές ακτές από διάφορες χώρες.

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι οι δασμοί των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες από τον Μάιο, με το συνολικό πραγματικό ποσοστό να φτάνει το 19,5% στα τέλη Αυγούστου, το υψηλότερο από το 1933.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι εισαγωγικοί φόροι θα ενισχύσουν τη μεταποίηση και την απασχόληση στις ΗΠΑ, αλλά αρκετοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών εντός της χώρας.

Ο ΟΟΣΑ πρόσθεσε ότι η πλήρης επίδραση των δασμών δεν έχει ακόμη φανεί. Ορισμένες αλλαγές εισάγονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, ενώ ορισμένες εταιρείες αποδέχονται μικρότερα περιθώρια κέρδους προς το παρόν.