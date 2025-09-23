Η ιστορία του Tylenol που ο Τραμπ συνέδεσε με τον αυτισμό – Η μεγάλη κρίση του 1982 και η πορεία της Kenvue

Σε ιστορικό χαμηλό βύθισε τις μετοχές της Kenvue ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έδειξε» τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη (στις ΗΠΑ γνωστή μέσω του παυσιπόνου Tylenol) ως πιθανή αιτία αυτισμού.

Η παρακεταμόλη μπορεί να συσχετιστεί με «πολύ αυξημένο» κίνδυνο αυτισμού, δήλωσε ο Τραμπ. «Επομένως, η λήψη Tylenol δεν είναι καλή. Θα το πω, δεν είναι καλή», πρόσθεσε καλώντας τις έγκυες γυναίκες να υπομένουν τον πόνο όταν αισθάνονται ότι το χρειάζονται.

Οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση καθώς μέχρι στιγμής η επιστημονική έρευνα δεν έχει εντοπίσει αιτιώδη σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και της έκθεσης σε παρακεταμόλη. Σήμερα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Παρόλα αυτά η μετοχή της Kenvue, που παράγει το Tylenol, κατρακύλησε σε ιστορικό χαμηλό τη Δευτέρα, με απώλειες 7,5%, στη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση της από τις 5 Σεπτεμβρίου όταν είχε υποχωρήσει κατά 9,4%. Η μετοχή ανέκαμψε κάπως μετασυνεδριακές συναλλαγές, σημειώνοντας άνοδο άνω του 4% καθώς συνεχιζόταν η συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Το Tylenol

Από την πλευρά της, η Kenvue προσπάθησε να καθησυχάσει τους πελάτες της και δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα με τους ισχυρισμούς ότι το Tylenol συνδέεται με τον αυτισμό, τονίζοντας ότι η επιστήμη έχει δείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση με τη χρήση παρακεταμόλης.

Το Tylenol είναι το πιο γνωστό παυσίπονο ανάμεσα σε περίπου 600 προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία παρακεταμόλη. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα σκεύασμα που περιέχει παρακεταμόλη. Το Tylenol έχει δεκάδες εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ και 70 χρόνια ιστορίας.

Η παρακεταμόλη ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα, αλλά μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1940 οι ερευνητές έδειξαν ότι μπορούσε να μειώσει τον πόνο και να μειώσει τον πυρετό.

Εκείνη την εποχή, η έρευνα άρχισε να δείχνει κινδύνους που σχετίζονταν με τη λήψη υπερβολικής δόσης ασπιρίνης, του κορυφαίου αναλγητικού στην αγορά. Η McNeil Laboratories, μια οικογενειακή επιχείρηση από τη Φιλαδέλφεια, άδραξε την ευκαιρία να διαθέσει στην αγορά την παρακεταμόλη ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.

Το 1955, η McNeil παρουσίασε το πρώτο προϊόν Tylenol, το Elixir Tylenol, ένα σιρόπι για παιδιά.

Το 1959, η Johnson & Johnson εξαγόρασε την McNeil. Την επόμενη χρονιά, το Tylenol έγινε διαθέσιμο στην αγορά χωρίς να είναι απαραίτητη η ιατρική συνταγή.

Η μεγάλη κρίση του 1982

Με την πάροδο των ετών, το Tylenol έχει περιστασιακά ανακληθεί για ζητήματα ελέγχου ποιότητας. Το προϊόν έχει επίσης ξεπεράσει μια σειρά από συζητήσεις στην ιατρική κοινότητα και κανονιστικές προτάσεις σχετικά με τις γνωστές παρενέργειές του, όπως η ηπατική βλάβη, όταν λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις.

Η μεγαλύτερη κρίση ωστόσο για το προϊόν ήρθε το 1982, όταν συνδέθηκε με θανάτους επτά ατόμων που πριν πεθάνουν είχαν πάρει το συγκεκριμένο παυσίπονο στην περιοχή του Σικάγου. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα μπουκάλια μολύνθηκαν με δηλητήριο αφότου έφυγαν από το εργοστάσιο της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα η Johnson & Johnson θεωρείται σήμερα υπόδειγμα διαχείρισης εταιρικής κρίσης καθώς κατάφερε να διασώσει ένα προϊόν που παρήγαγε για δεκαετίες: ζήτησε την ανάκληση των πάνω από 31 εκατ. μπουκαλιών Tylenol που βρίσκονταν σε κυκλοφορία και λάνσαρε πιο ασφαλείς συσκευασίες.

Το 2023 ωστόσο και μετά από 135 χρόνια λειτουργίας υπό την επωνυμία Johnson & Johnson Consumer Health, η εταιρεία μετατράπηκε σε Kenvue. Με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, η Kenvue κατασκευάζει και άλλες γνωστές μάρκες, όπως το Band-Aid, το Listerine, το Neutrogena και το Johnson’s Baby Shampoo.

Ο αντίκτυπος των δηλώσεων Τραμπ

Ακόμη και με τον ανταγωνισμό από τα γενόσημα, το Tylenol αποφέρει περίπου 1 δισ. δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις για την Kenvue, σύμφωνα με εκτίμηση της Morningstar.

«Οποιαδήποτε πιθανή απειλή για το προϊόν θα μπορούσε να έχει αισθητό αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας», έγραψε σε σημείωμα προς τους επενδυτές η Keonhee Kim, αναλύτρια της Morningstar.

Ακόμη και πριν οι αξιωματούχοι του Τραμπ θέσουν το ζήτημα, είχαν κατατεθεί αγωγές από οικογένειες που ισχυρίζονταν ότι τα παιδιά τους είχαν διαγνωστεί με αυτισμό ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας μετά από χρήση Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι δυσκολίες της Kenvue

Πολύ πέρα ​​από τα προβλήματα του Tylenol, η Kenvue δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο της καθώς οι πωλήσεις έχουν μειωθεί. Τον Ιούλιο, η εταιρεία απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Thibaut Mongon, και τον αντικατέστησε με τον Kirk Perry, έναν βετεράνο στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών. Τους τελευταίους μήνες, η εταιρεία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ακτιβιστών επενδυτών που πιέζουν για την εξαγορά της εταιρείας ή την πώληση ορισμένων από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.