Δικαστική νίκη για την Orsted στις ΗΠΑ – Επενακκινεί το έργο Revolution Wind που είχε «παγώσει» ο Τραμπ

Οι μετοχές της Orsted σημείωσαν άνοδο μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στις ΗΠΑ, ο οποίος ενέκρινε το αίτημα της δανέζικης εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επανεκκίνηση των εργασιών στο σχεδόν ολοκληρωμένο έργο Revolution Wind- το οποίο προορίζεται να ηλεκτροδοτήσει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στο Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ- που είχε σταματήσει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντοναλντ Τραμπ τον προηγούμενο μήνα.

Οι δικηγόροι της αμερικανικής κυβέρνησης υποστήριζαν ότι το έργο, που βρίσκεται 15 μίλια από την ακτή του Ρόουντ Άιλαντ, δεν συμμορφώθηκε με ορισμένες προϋποθέσεις της άδειάς του. Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρόις Λάμπερθ έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσέφερε αντιφατικούς λόγους για την έκδοση της εντολής διακοπής των εργασιών και υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.

Οι καθυστερήσεις κατά την Orsted κοστίζουν στην εταιρεία 25 εκατ. δολάρια την εβδομάδα.

Μετά την απόφαση που ανέφερε ότι το έργο θα μπορούσε να υποστεί «ανεπανόρθωτη ζημιά» εκτός εάν επιτραπεί η συνέχισή του, η Orsted δήλωσε ότι θα ξαναρχίσει τις εργασίες. Οι εργασίες σταμάτησαν με εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης στις 22 Αυγούστου, παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί στο 80%.

Όπως αναφέρει το Reuters, η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό νομικό πλήγμα για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να περιορίσει την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση δίνει ανακούφιση στην εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά τις κινήσεις του Τραμπ και βρίσκεται στη διαδικασία άντλησης 9,5 δισ. δολαρίων από τους μετόχους για να ενισχύσει τον ισολογισμό της.

Πάντως, εξακολουθεί να υπάρχει το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η απόφαση δεν κλείνει το θέμα.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο έως και 12% στο άνοιγμα της Τρίτης στην Κοπεγχάγη, περιορίζοντας την πτώση που έχει καταγράψει φέτος σε περίπου 30%.

Το έργο

Το Revolution Wind αναμένεται, όταν ολοκληρωθεί, να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες 350.000 σπιτιών σε Ρόουντ Άιλαντ και Κονέκτικατ. Το έργο είχε αρχικά εγκριθεί το 2023 από τη διοίκηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν , στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Τα αμερικανικά έργα της Orsted αποτελούν περίπου το 20% των 8,1 γιγαβάτ των υπεράκτιων αιολικών πάρκων που κατασκευάζει η εταιρεία αυτή τη στιγμή. Μόλις ολοκληρωθούν, τα έργα αυτά θα αποφέρουν έως και 12 δισ. δανικές κορώνες (1,9 δισ. δολάρια) σε κέρδη ετησίως.