Νέο ιστορικό υψηλό για τον S&P 500 στη Wall Street

Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε ο S&P 500 τη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, με «όχημα» την Nvidia, καθώς η συμφωνία «μαμούθ» με την OpenAI τροφοδότησε νέο κύμα αισιοδοξίας στους κύκλους των επενδυτών για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίπεδα ρεκόρ και οι άλλοι δύο δείκτες Nasdaq και Dow Jones.

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,4% στις 6.693,75 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε στις 22.788,98 μονάδες με κέρδη 0,7%. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 66 μονάδες ή 0,14% για να κλείσει στις 46.381,54 μονάδες. Μαζί με τον S&P 500, οι δείκτες Dow Jones και Nasdaq άγγιξαν ιστορικά υψηλά στη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισαν επίσης σε επίπεδα ρεκόρ.

Παρότι οι μετοχές ξεκίνησαν τη συνεδρίαση με πτώση, τελικά έκλεισαν με άνοδο, στηριζόμενες κυρίως από τη Nvidia και άλλες εταιρείες. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 3,9%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Η νέα αυτή συμφωνία σηματοδοτεί ότι το επενδυτικό ρεύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να «ενισχύει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και την αύξηση της τιμής των μετοχών έως και μετά το 2026», σύμφωνα με τον Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην CFRA Research.

Στους μεγάλους κερδισμένους και η Oracle, που επίσης σχετίζεται με την AI, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε την προαγωγή των Clay Magouyrk και Mike Sicilia στη θέση των συν-διευθύνοντων συμβούλων, ενώ η Safra Catz αποσύρεται από τη διεύθυνση της εταιρείας για να αναλάβει ρόλο εκτελεστικής αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο.

Η μετοχή της Oracle εκτινάχθηκε κατά 6%, ενισχύοντας την άνοδο του μηνός μέχρι στιγμής στο 45%. Κέρδη 4% κατέγραψε και η μετοχή της Apple, εν μέσω ενθουσιασμού για τις πωλήσεις του νέου iPhone.

Ωστόσο, ο αυξανόμενος κίνδυνος για ένα πιθανό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης περιορίζει τα κέρδη της αγοράς. Την περασμένη εβδομάδα, η Γερουσία απέρριψε τις προτάσεις τόσο των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών για προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Έκτοτε, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Η προθεσμία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης είναι η 30ή Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές αυτή τη στιγμή αναμένουν ακόμα δύο μειώσεις των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.«Εκτός αν κάτι πάει πολύ στραβά μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, η αγορά δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει διάθεση να κινηθεί ανοδικά και ότι πιθανόν θα το καταφέρει μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην CFRA Research.

Οι επενδυτές περιμένουν τη δημοσιοποίηση την Παρασκευή του αγαπημένου δείκτη πληθωρισμού της Fed, του δείκτη PCE για τις ατομικές καταναλωτικές δαπάνες.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αρκετά ήπιος, επιτρέποντας στη Fed να διατηρήσει την τρέχουσα στάση της στη νομισματική πολιτική.