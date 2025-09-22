Nvidia: Επένδυση – μαμούθ ύψους 100 δισ. δολαρίων στην OpenΑΙ

Η Nvidia θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI προμηθεύοντάς την με τσιπ που θα χρησιμοποιούνται στα data centers, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία γιγάντων στην παγκόσμιο κούρσα τεχνητής νοημοσύνης.

Βάσει τη συμφωνίας, η Nvidia θα ξεκινήσει την παράδοση τσιπ ήδη από τα τέλη του 2026.

Η Open AI θα πληρώσει την Nvidia σε μετρητά για τα τσιπ και η Nvidia θα επενδύσει στην OpenAI (με μη ελέγχουσες μετοχές δηλαδή χωρίς δικαίωμα κατοχής από τη μητρική εταιρία) σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές.

Τα πρώτα 10 δισεκατομμύρια δολάρια της επένδυσης της Nvidia στην OpenAI, η οποία πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, θα ξεκινήσουν όταν οι δύο εταιρείες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για την αγορά τσιπ της Nvidia από την OpenAI.

Το νέο deal εντάσσεται σε μια σειρά συμφωνιών μεταξύ μεγάλων τεχνολογικών παικτών που περιλαμβάνουν χρόνια επενδύσεων στην OpenAI από τη Microsoft και μια συμφωνία την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της Nvidia και της Intel για συνεργασία σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος των δύο εταιριών είναι να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τις επόμενες εβδομάδες, με την πρώτη φάση ανάπτυξης να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

«Όλα ξεκινούν με την υπολογιστική ικανότητα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

«Η υπολογιστική υποδομή θα αποτελέσει τη βάση για την οικονομία του μέλλοντος, πρόσθεσε ο ίδιος.