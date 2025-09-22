Logo Image

Σκοτ Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν την Αργεντινή

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Σκοτ Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν την Αργεντινή

REUTERS/Kevin Mohatt

Τι είπε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε σήμερα ότι «όλες οι επιλογές για σταθεροποίηση είναι στο τραπέζι» για την υποστήριξη της Αργεντινής, με περισσότερες λεπτομέρειες να είναι διαθέσιμες μετά τη συνάντηση του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη.

«Αυτές οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines), άμεσες αγορές συναλλάγματος και αγορές κρατικού χρέους σε δολάρια ΗΠΑ από το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του Υπουργείου Οικονομικών», έγραψε ο Μπέσεντ στο X.

Συνάντηση Μιλέι με την Γκεοργκίεβα

Η Αργεντινή, η οποία διατηρεί συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιδιώκει στήριξη για την οικονομική της πολιτική σε μια εποχή που οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν υποστεί σοβαρές εντάσεις μετά την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Ο Μιλέι, ο υπουργός Οικονομίας Λουίς Καπούτο, ο υπουργός Εξωτερικών Γκεράρντο Βέρτχαϊν και άλλοι, θα συναντηθούν με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΝΤ, τη Δευτέρα.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube