Σκοτ Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν την Αργεντινή

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε σήμερα ότι «όλες οι επιλογές για σταθεροποίηση είναι στο τραπέζι» για την υποστήριξη της Αργεντινής, με περισσότερες λεπτομέρειες να είναι διαθέσιμες μετά τη συνάντηση του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη.

«Αυτές οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines), άμεσες αγορές συναλλάγματος και αγορές κρατικού χρέους σε δολάρια ΗΠΑ από το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του Υπουργείου Οικονομικών», έγραψε ο Μπέσεντ στο X.

Συνάντηση Μιλέι με την Γκεοργκίεβα

Η Αργεντινή, η οποία διατηρεί συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιδιώκει στήριξη για την οικονομική της πολιτική σε μια εποχή που οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν υποστεί σοβαρές εντάσεις μετά την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες.

Ο Μιλέι, ο υπουργός Οικονομίας Λουίς Καπούτο, ο υπουργός Εξωτερικών Γκεράρντο Βέρτχαϊν και άλλοι, θα συναντηθούν με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΝΤ, τη Δευτέρα.

Πηγή: Reuters