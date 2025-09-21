Τραμπ: Οι Λάχλαν Μέρντοχ, Λάρι Έλισον και Μάικλ Ντελ εμπλέκονται στη συμφωνία για το TikTok

Οι Λάχλαν Μέρντοχ, Λάρι Έλισον και Μάικλ Ντελ είναι μεταξύ των επιχειρηματικών ηγετών που εμπλέκονται στην εξασφάλιση συμφωνίας για το TikTok, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή “The Sunday Briefing” του Fox News.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία που θα διατηρήσει το TikTok σε λειτουργία στις ΗΠΑ, μεταφέροντας τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance, δίνοντας ενδεχομένως τέλος σε ένα saga που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο.

Μια συμφωνία για αυτή τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αριθμεί 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, συνιστά σημαντική εξέλιξη στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, οι οποίες επιδιώκουν να εκτονώσουν έναν εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές.