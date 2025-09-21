Σε πανικό η Σίλικον Βάλεϊ μετά το χαράτσι των 100.000 δολαρίων που έβαλε ο Τραμπ στις βίζες H-1B

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι από τα ξημερώματα της Κυριακής θα επιβάλλεται τέλος 100.000 δολαρίων για κάθε αίτηση βίζας H-1B προκάλεσε πανικό στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας.

Εργαζόμενοι και εργοδότες έσπευσαν να αντιδράσουν, με τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να ψάχνουν εργαζόμενους σε λίστες και να στέλνουν δεκάδες μηνύματα, ενώ δικηγόροι μετανάστευσης μοίραζαν οδηγίες μέσα στη σύγχυση.

Κολοσσοί σε κατάσταση συναγερμού

Η Amazon, η Google, η Microsoft και άλλες εταιρείες προειδοποίησαν τους εργαζόμενους σε καθεστώς H-1B να μην εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ όσοι βρίσκονταν ήδη στο εξωτερικό κλήθηκαν να επιστρέψουν άμεσα. «Αν είστε στις ΗΠΑ με H-1B, παραμείνετε εδώ για το άμεσο μέλλον», τόνισε η Microsoft σε εσωτερικό σημείωμα.

Η Cognizant, μεγάλος πάροχος τεχνολογικών υπηρεσιών, έφτασε στο σημείο να προτρέπει τους εργαζομένους της να βρουν πτήσεις ακόμα και μέσω Γκουάμ ή Χαβάης, προκειμένου να εισέλθουν ή να επιστρέψουν στις ΗΠΑ πριν ισχύσει η νέα πολιτική.

Ο Λευκός Οίκος έκανε πίσω – αλλά αργά

Μετά από 24 ώρες πανικού, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ ξεκαθάρισε πως το τέλος αφορά μόνο νέες αιτήσεις και όχι τους ήδη κατόχους ή τις ανανεώσεις.

«Πρόκειται για εφάπαξ τέλος, όχι ετήσιο», δήλωσε, προσπαθώντας να κατευνάσει τον αναβρασμό. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει: εκατοντάδες εργαζόμενοι είχαν ακυρώσει ταξίδια, ενώ εταιρείες είχαν αναδιατάξει τα σχέδιά τους.

«Σαν ταξιδιωτική απαγόρευση»

Εργαζόμενοι που βρέθηκαν στο εξωτερικό περιέγραψαν σκηνές χάους. Ένας δικηγόρος ανέφερε ότι πελάτης του βρισκόταν σε κρουαζιέρα και άλλοι προσπαθούσαν απελπισμένα να βρουν πτήσεις μέσω Αμπού Ντάμπι για να περάσουν από αμερικανικό έλεγχο.

«Ήταν σαν να ισχύει ξαφνικά ταξιδιωτική απαγόρευση», σημείωσε εργαζόμενος που φοβόταν ότι θα χωριστεί από την οικογένειά του.

Εργαλεία πίεσης ή αρχή ενός νέου κύκλου;

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή «προστατεύει τον Αμερικανό εργαζόμενο» και αποθαρρύνει τις εταιρείες να «κατακλύζουν το σύστημα».

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε ότι «όλοι οι μεγάλοι είναι στο πλευρό μας», αν και τα εσωτερικά σημειώματα εταιρειών δείχνουν το αντίθετο.

Ειδικοί στη μετανάστευση εκτιμούν ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα μιας σκληρότερης πολιτικής απέναντι στο H-1B πρόγραμμα, που στηρίζει δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης στις ΗΠΑ.

Τι είναι οι βίζες H-1B

Η βίζα H-1B είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο αμερικανικές εταιρείες – ιδίως στον κλάδο της τεχνολογίας – προσλαμβάνουν εξειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό.

Χορηγείται σε μη Αμερικανούς πολίτες που διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο ή εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς όπως μηχανική λογισμικού, πληροφορική, ιατρική, χρηματοοικονομικά και επιστήμες.

Κάθε χρόνο, το Κογκρέσο θέτει ανώτατο όριο περίπου 85.000 νέων θεωρήσεων – αριθμός που καλύπτεται μέσα σε λίγες ημέρες λόγω της μεγάλης ζήτησης. Για τις εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ το πρόγραμμα αποτελεί ζωτικό δίαυλο προσέλκυσης ταλέντου, ενώ για τους εργαζόμενους θεωρείται συχνά «εισιτήριο» για μια καριέρα στις ΗΠΑ.