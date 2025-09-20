Ινδία: Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο υπουργός Εμπορίου στις 22 Σεπτεμβρίου για εμπορικές συνομιλίες

Ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκόγιαλ, θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 22 Σεπτεμβρίου για να επιταχύνει τις συνομιλίες για μια εμπορική συμφωνία που εκκρεμεί εδώ και καιρό, μετά την πρόσφατη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που συνεχίστηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Η αντιπροσωπεία σχεδιάζει να προχωρήσει τις συζητήσεις με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας», ανέφερε επίσημη δήλωση το Σάββατο.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μπρένταν Λιντς, Βοηθό Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ για τη Νότια και Κεντρική Ασία, συναντήθηκε με Ινδούς εμπορικούς αξιωματούχους με επικεφαλής τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ρατζές Αγκρουάλ στο Νέο Δελχί.

Οι εμπορικές συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους την Τρίτη ήταν «θετικές» και «προοδευτικές», δήλωσε το Νέο Δελχί, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο μετά τους τιμωρητικούς δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Νέο Δελχί θα συζητήσει την αύξηση του τέλους βίζας H1B από την κυβέρνηση Τραμπ και το αίτημα για μείωση των αγορών ρωσικού πετρελαίου ή για άνοιγμα του γεωργικού και γαλακτοκομικού τομέα για αμερικανικές εταιρείες, ένα σημαντικό αίτημα της Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που απαιτεί από τις εταιρείες να καταβάλλουν ετήσιο τέλος 100.000 δολαρίων για βίζα H1B, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, σε μια κίνηση που η Ινδία δήλωσε ότι θα πλήξει τον τεράστιο κλάδο υπηρεσιών πληροφορικής της.

Επιβολή δασμών στο Νέο Δελχί

Ο Τραμπ επέβαλε τον περασμένο μήνα τιμωρητικό δασμό 25% στις ινδικές εισαγωγές από τις 27 Αυγούστου, διπλασιάζοντας τους συνολικούς δασμούς στο 50%, στο πλαίσιο της εκστρατείας πίεσης της Ουάσινγκτον στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Νέο Δελχί από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου ακυρώθηκε μετά από αδιέξοδο στις συνομιλίες, με την Ινδία να αντιστέκεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ να ανοίξει τις τεράστιες αγορές γεωργικών προϊόντων και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στα 6,86 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο από 8,01 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου τη Δευτέρα.

Οι εξαγωγείς έχουν προειδοποιήσει ότι ο πλήρης αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών θα γίνει αισθητός από τον Σεπτέμβριο, μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί.

Πηγή: Reuters