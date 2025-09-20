48χρονη παράτησε την υψηλόμισθη καριέρα για μια «τρελή ιδέα» στη σοφίτα της. Τώρα βγάζει 70 εκατ. δολ. ετησίως

Το 2017, η Λουίζα Σερίν Σνάιντερ πήρε μια απόφαση που για πολλούς έμοιαζε αδιανόητη: εγκατέλειψε μια σταθερή, προσοδοφόρα καριέρα στη Wall Street για να ξεκινήσει από το μηδέν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στη σοφίτα του σπιτιού της.

Η ιδέα της; Να μετατρέψει μια απλή υπηρεσία – το piercing (τρύπημα αυτιών και άλλων σημείων το σώματος) – σε ασφαλή, ιατρικά εποπτευόμενη εμπειρία.

Σύμφωνα με το CNBC σήμερα, η εταιρεία της, που φέρει την ονομασία Rowan, διαθέτει 90 καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, απασχολεί 800 άτομα (οι μισοί είναι νοσηλευτές) και έχει τζίρο που ξεπερνά τα 70 εκατ. δολάρια.

Απόπειρες και αποτυχίες πριν από την επιτυχία

Η Σνάιντερ δεν ήταν ποτέ φειδωλή σε επιχειρηματικές ιδέες. Όπως εξηγεί στο CNBC Make it, στο παρελθόν είχε δοκιμάσει να λανσάρει εταιρεία ρούχων γιόγκα, πολύ πριν την εμφάνιση της Lululemon, και μια πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών.

Καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν ευδοκίμησε. Όμως η επιμονή της να δημιουργήσει κάτι δικό της δεν έσβησε.

Η αφορμή ήρθε όταν αναζητούσε έναν ασφαλή τρόπο να τρυπήσει τα αυτιά της κόρης της. Οι κακές προσωπικές εμπειρίες σε καταστήματα που δεν τηρούσαν κανόνες υγιεινής, η απροθυμία των παιδιάτρων να αναλάβουν τη διαδικασία και οι περιορισμένες επιλογές στα καταστήματα κοσμημάτων την οδήγησαν σε ένα συμπέρασμα. Υπήρχε κενό στην αγορά για μια υπηρεσία που θα συνδύαζε ιατρική φροντίδα και εορταστική εμπειρία.

Τα πρώτα βήματα

Χωρίς κεφάλαιο για φυσικό κατάστημα, η Σνάιντερ ξεκίνησε από τη σοφίτα της στο Λαρτσμοντ της Νέας Υόρκης, προσφέροντας υπηρεσίες κατ’ οίκον.

Μέσω δικτύου νοσηλευτών που γνώριζε από φίλους στο Columbia University, άρχισε να οργανώνει επισκέψεις σε σπίτια για piercing.

Παράλληλα, λάνσαρε συνδρομητικά κουτιά με υποαλλεργικά σκουλαρίκια, δημιουργώντας ένα σταθερό μοντέλο εσόδων.

Όμως η αρχή ήταν σκληρή. Όπως παραδέχεται, υπήρχαν μέρες που δεν ήξερε αν θα μπορούσε να πληρώσει το προσωπικό.

Οι επενδυτές την αποθάρρυναν, συχνά χαρακτηρίζοντας την ιδέα «ασήμαντη». «Οι περισσότεροι άνδρες επενδυτές δεν έβλεπαν την αξία, γιατί απλά δεν είχαν προσωπική εμπειρία με το piercing», σχολιάζει.

Η στιγμή της επιτυχίας

Η καμπή ήρθε το 2018, όταν συνεργάστηκε με digital influencer για την προώθηση των κοσμημάτων piercing. Μέσα σε λίγα λεπτά, πούλησε εκατοντάδες κουτιά. Μαζί με την επιτυχία ήρθε και το χάος: η οικογένειά της ταξίδεψε έξι ώρες για να τη βοηθήσει να φτιάξει χειροποίητα τις παραγγελίες στη σοφίτα.

Η δημοσιότητα άνοιξε την πόρτα για τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, που απέφερε 5 εκατ. δολάρια έως το 2021, και στη συνέχεια τα Series A και B rounds με επιπλέον 20 εκατ. δολάρια. Από το 2023 η Rowan είναι πλέον κερδοφόρα – κάτι σπάνιο για startup τέτοιου μεγέθους.

Από τα pop-ups στα δικά της καταστήματα

Το 2019 ήρθε η μεγάλη συνεργασία με την Target, με 300 pop-up σημεία piercing σε καταστήματα του κολοσσού της λιανικής.

Αργότερα, η Rowan αποφάσισε να επικεντρωθεί σε δικά της στούντιο, προσφέροντας πλήρη έλεγχο της εμπειρίας και καλύτερες συνθήκες για τους νοσηλευτές που απασχολεί.

Σήμερα, η Rowan διαθέτει 90 studios και στοχεύει τα 100 ως το τέλος του 2025, με προβλεπόμενα έσοδα 150 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 550 νοσηλευτές που έχουν εκπαιδευτεί με ειδικό πρόγραμμα πιστοποιημένο από το δικό της ιατρικό συμβούλιο.



Περισσότερο από μια δουλειά

Η Σνάιντερ τονίζει ότι η Rowan δεν είναι απλώς μια επικερδής επιχείρηση, αλλά και ένας εργοδότης που προσφέρει νέες ευκαιρίες σε νοσηλευτές. Πολλοί εργάζονται part-time στα studios, βρίσκοντας μια πιο δημιουργική πλευρά στη δουλειά τους.

«Κάθε φορά που βλέπω ένα παιδί να χαμογελά μετά το piercing, ξέρω ότι πετύχαμε», λέει η Σνάιντερ. «Δεν είναι μόνο για τα σκουλαρίκια, είναι για τη χαρά που φέρνουμε σε μια οικογένεια».