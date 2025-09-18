Logo Image

Intel: Απογείωση 32% δια χειρός Nvidia – Τι προβέπει το deal των 5 δισ. δολ.

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Η Nvidia αποκτά μετοχικό μερίδιο στην Intel με τιμή 23,28 δολάρια ανά μετοχή

Σε ένα άκρως θεαματικό ράλι επιδίδεται η μετοχή της Intel στη Wall Street, μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην ιστορική εταιρεία ημιαγωγών.

Ενδοσυνεδριακά η μετοχή κατέγραψε άνοδο έως και 32% και στις 21:00 ώρα Ελλάδος ενισχυόταν περίπου 28% στα 32 δολάρια.

Η κίνηση, που χαρακτηρίζεται «ιστορική συνεργασία» από τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη δοκιμαζόμενη Intel, η οποία τους τελευταίους μήνες αναζητούσε στήριξη για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της.

Συμφωνία για τη νέα εποχή

Η Nvidia αποκτά μετοχικό μερίδιο στην Intel με τιμή 23,28 δολάρια ανά μετοχή. «Αυτή η συνεργασία συνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη και το accelerated computing stack της Nvidia με τους επεξεργαστές x86 της Intel – μια συγχώνευση δύο παγκόσμιων πλατφορμών», ανέφερε ο Χουάνγκ, τονίζοντας ότι η συμφωνία «θέτει τα θεμέλια για την επόμενη εποχή της πληροφορικής».

Η συνεργασία προβλέπει ότι η Intel θα κατασκευάζει x86 επεξεργαστές για τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, αλλά και system-on-chips με ενσωματωμένα RTX GPUs για την αγορά προσωπικών υπολογιστών.

Στήριξη από Ουάσινγκτον και SoftBank

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες κινήσεις στήριξης της Intel από την αμερικανική κυβέρνηση και τη SoftBank.

Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος επένδυσε 8,9 δισ. δολάρια στον όμιλο, αποκτώντας 433,3 εκατ. μετοχές. Η αξία αυτής της συμμετοχής έχει ήδη εκτιναχθεί στα 13,4 δισ. δολάρια μετά το σημερινό ράλι.

Παράλληλα, η SoftBank εισήλθε με δική της επένδυση 2 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω το σχέδιο αναστροφής της πορείας της Intel.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Kush Desai, χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλο ορόσημο για την αμερικανική υψηλή τεχνολογία», διευκρίνισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν είχε εμπλοκή στο deal Nvidia–Intel.

Ερωτήματα για την παραγωγή

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Nvidia θα προχωρήσει σε παραγωγή τσιπ μέσω των εργοστασίων της Intel. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στη συμφωνία, η οποία παραμένει υπό την αίρεση των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

«Μένει να φανεί αν πρόκειται για μια συνεργασία με πολιτικά κίνητρα ή για μια βαθύτερη συμμαχία με πραγματικό τεχνολογικό αντίκτυπο», σημείωσε σε ανάλυσή του ο Chris Caso της Wolfe Research.

Για την Intel το σημερινό ράλι είναι η καλύτερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 1987, όταν είχε σημειώσει άλμα 26,4%.

