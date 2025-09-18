Διογκώνεται το κίνημα των «αγέραστων εργαζόμενων» – Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Όλο και περισσότεροι Αυστραλοί διευρύνουν τον εργασιακό τους βίο, αποποιούμενοι το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν εντός των προβλεπόμενων ηλικιακών ορίων, συνεχίζοντας να εργάζονται τουλάχιστον μέχρι τα 70 τους.

Οι αναλυτές έχουν ονομάσει το διαρκώς διογκούμενο φαινόμενο, ως «κίνημα των αγέραστων εργαζομένων».

Ειδικότερα, το ένα τέταρτο των ανδρών εξακολουθεί να εργάζεται στην ηλικία των 70 ετών, ποσοστό κατά πολύ αυξημένο από αυτό που ίσχυε περίπου 20 χρόνια πριν, όταν μόνο ένας στους δέκα άνδρες συνέχιζαν να απασχολούνται, σύμφωνα με ανάλυση της KPMG για τη συνταξιοδότηση που επικαλείται το Bloomberg..

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δέκα άνδρες που διανύουν τα τέλη της δεκαετίας των 70, παραμένουν στην εργασία τους, δήλωσε ο Terry Rawnsley, οικονομολόγος της KPMG Urban.

Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών στην ηλικία των 70 εξακολουθούν να είναι περίπου τα μισά από αυτά των ανδρών, πρόσθεσε, αλλά ο αριθμός τους αυξάνεται.

Η συγκεκριμένη τάση, δίνει ώθηση τους σημερινούς 50χρονους να σχεδιάζουν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν συνταξιοδοτηθούν.

Η προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες έχει ανέλθει στα 67 έτη — αύξηση 2,2 ετών από την περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την KPMG.

Για τις γυναίκες, η ηλικία αυτή ανέρχεται στα 65,3 έτη, αύξηση 1,1 έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο.

Ισχυρό ταμείο, αλλά και ισχυρές ανησυχίες των εργαζομένων

Αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται παρότι στο συνταξιοδοτικό ταμείο της Αυστραλίας έχει «προίκα» 4,3 τρισεκατομμύριων δολαρίων Αυστραλίας (2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Πρόκειται για το ταχύτερα αναπτυσσόμενο συνταξιοδοτικό απόθεμα στον κόσμο, το οποίο κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως.

Παρά το μέγεθός του, οι Αυστραλοί εξακολουθούν να ανησυχούν βαθιά για το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς χρήματα κατά τη συνταξιοδότησή τους, ειδικά καθώς το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται.

«Διαρθρωτική αλλαγή»

Πάντως κατά τον Rawnsley, ο αυξανόμενος αριθμός των «αγέραστων εργαζομένων» είναι μια τάση που υπήρχε πριν από την αύξηση του κόστους διαβίωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια διαρθρωτική αλλαγή.

«Οι λιγότερο απαιτητικές σωματικά, θέσεις εργασίας σε γραφεία, επιτρέπουν στους υπαλλήλους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κάτι μπορεί να εξηγήσει αυτή τη δυναμική, ανέφερε.

«Επίσης, η υιοθέτηση της εργασίας από το σπίτι έχει κάνει πολλούς ηλικιωμένους Αυστραλούς να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να «ημι-συνταξιοδοτηθούν» και να συνεχίσουν να εργάζονται με μερική απασχόληση», είπε.

Εντωμεταξύ, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αναμένεται να αυξηθούν, σε περισσότερες από τις μισές από τις 38 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

naftemporiki.gr