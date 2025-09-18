Γιατί η Κίνα μπλοκάρει την πρόσβαση της Nvidia στην αγορά της

Το Πεκίνο φέρεται να έχει μπλοκάρει τις πωλήσεις και του δεύτερου ειδικά σχεδιασμένου για την Κίνα chip της Nvidia, αποκλείοντας πλήρως την αμερικανική εταιρεία από την κινεζική αγορά.

Η εξέλιξη, που αποκάλυψαν πρώτοι οι Financial Times, ερμηνεύεται από αναλυτές ως απόδειξη ότι η Κίνα αισθάνεται πια πιο σίγουρη για την αυτάρκεια στον τομέα των ημιαγωγών και ταυτόχρονα προσπαθεί να δημιουργήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ.

Μόλις λίγους μήνες πριν, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε ανακοινώσει από την Κίνα ότι οι ΗΠΑ επέτρεπαν ξανά τις πωλήσεις των H20, προς τον ασιατικό δράκο, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε το νέο RTX Pro GPU για «έξυπνα» εργοστάσια και logistics.

Ωστόσο, μέσα στον Αύγουστο, οι κινεζικές αρχές διέταξαν τις εταιρείες τεχνολογίας να σταματήσουν τις παραγγελίες H20, επικαλούμενες «έλεγχο εθνικής ασφάλειας».

Τώρα, το μπλόκο επεκτάθηκε και στο RTX Pro 6000D, με αποτέλεσμα η Nvidia να μη μπορεί να διαθέτει κανένα προϊόν σε Κινέζους πελάτες.

Παράλληλες πιέσεις και έρευνες

Όπως επισημαίνει το CNBC, η απόφαση έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση προκαταρκτικής έρευνας σε βάρος της Nvidia για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Επισήμως, η αιτιολόγηση για την απαγόρευση αφορά κινδύνους χρήσης των chips για παρακολούθηση – φόβο που είχαν διατυπώσει και Αμερικανοί νομοθέτες.

Ανεπισήμως, όμως, το μήνυμα είναι σαφές: το Πεκίνο θέλει να ενθαρρύνει τις κινεζικές εταιρείες AI να στραφούν σε εγχώρια προϊόντα, καθώς εκτιμά ότι οι επιδόσεις τους έχουν πια φτάσει σε αντίστοιχα επίπεδα με τα αμερικανικά.

Η πρόοδος της Κίνας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Huawei παρουσίασε νέο υπολογιστικό σύστημα με δικά της Ascend chips, τα οποία σε ορισμένα metrics φέρονται να ξεπερνούν τις αντίστοιχες λύσεις της Nvidia.

Παράλληλα, Alibaba, Baidu και start-ups όπως η DeepSeek δοκιμάζουν ή ήδη χρησιμοποιούν εγχώριους επεξεργαστές για να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους.

Ωστόσο, παραμένουν μεγάλα εμπόδια: η παραγωγική δυναμικότητα των κινεζικών εταιρειών είναι ακόμα περιορισμένη, αν και η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να τριπλασιαστεί την επόμενη χρονιά.

Διαπραγματευτικό χαρτί με τις ΗΠΑ

Αναλυτές βλέπουν πίσω από τις κινήσεις του Πεκίνου και μια στρατηγική διαπραγματεύσεων. Η απαγόρευση ενδέχεται να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης ώστε η Ουάσιγκτον να χαλαρώσει τους περιορισμούς και να ανοίξει ξανά τον δρόμο για πιο προηγμένα chips στην κινεζική αγορά.

Όπως σημειώνει η Rhodium Group, δεν είναι τυχαίο ότι η κίνηση συνέπεσε με άλλη έρευνα της Κίνας κατά αμερικανικών εταιρειών για «ντάμπινγκ». Στην ουσία, το Πεκίνο χτίζει εργαλεία διαπραγμάτευσης απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.