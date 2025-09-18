Σε «πόλεμο» δύο startups για το «ChatGPT για γιατρούς»

Σε ευθεία αντιπαράθεση εξελίσσεται ο ανταγωνισμός δύο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο υγειονομικής περίθαλψης και προσπαθούν να δημιουργήσουν το «ChatGPT για γιατρούς». Η Doximity κατέθεσε αγωγή κατά της OpenEvidence, κλιμακώνοντας τη μεταξύ τους νομική διαμάχη.

Πρώτη είχε «πυροβολήσει» η OpenEvidence, μια startup εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης αξίας 3,5 δισ. δολαρίων που κατασκευάζει μια μηχανή αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης για γιατρούς, μηνύοντας την Doximity τον Ιούνιο, ισχυριζόμενη ότι η ανταγωνίστρια εταιρεία, αξίας 13 δισ. δολαρίων, πλαστογραφούσε στοιχεία γιατρών για να κλέψει τα εμπορικά της μυστικά.

Ακολούθησε τώρα η Doximity που κατηγορεί την OpenEvidence ότι διαδίδει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ίδια και την Doximity με σκοπό να υπονομεύσει τη φήμη της Doximity και να κλέψει τους υπαλλήλους της, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Τετάρτη στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης.

Η Doximity σχολίασε επίσης την καταγγελία της OpenEvidence σε βάρος της, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «καταστολής του θεμιτού ανταγωνισμού».

Η διαμάχη μεταξύ των δύο εταιρειών δεν ξεκίνησε όμως με την κατάθεση της πρώτης αγωγής το καλοκαιρι αλλά τον Φεβρουάριο, όταν η OpenEvidence υπέβαλε αγωγή κατά της καναδικής startup εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Pathway Medical, κατηγορώντας την εταιρεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης ότι πραγματοποιεί επιθέσεις για να αποκτήσει πρόσβαση στις εντολές συστήματος πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη της OpenEvidence και να τις χρησιμοποιήσει για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της Pathway.

Τον Αύγουστο, η Doximity εξαγόρασε την Pathway έναντι 63 εκατ. δολαρίων.

Η OpenEvidence μήνυσε πάντως και τρίτη ανταγωνίστρια εταιρεία, την Vera Health, για παρόμοιουςλόγους τον Ιούνιο. Οι κίνησεις της OpenEvidence θα μπορούσαν κάλλιστα να δημιουργήσουν νέο τοπίο στο νομικό πλαίσιο καθώς έχουμε τις πρώτες περιπτώσεις που μια εταιρεία μηνύει έναν ανταγωνιστή για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αποκάλυψη των υποκείμενων οδηγιών ενός μοντέλου.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε αυτές τις υποθέσεις επομένως θα μπορούσαν να θέσουν νέα όρια γύρω από το τι θεωρείται κλοπή εμπορικού μυστικού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ανταγωνισμός

Τόσο η OpenEvidence όσο και η Doximity συγκεντρώνουν πόρους για να διεκδικήσουν το μερίδιό τους στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης στον υγειονομικό χώρο.

Η OpenEvidence συγκέντρωσε 210 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση, με αποτίμηση 3,5 δισ. δολαρίων, από επενδυτές όπως οι Google Ventures, Kleiner Perkins και Sequoia Capital. Η startup χαρακτήρισε το προϊόν της «την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή για γιατρούς στην ιστορία». Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του προσθέτει νέες δυνατότητες για να βοηθήσει τους γιατρούς με κλινική τεκμηρίωση σε πραγματικό χρόνο.

Από την πλευρά της, η Doximity εξαγόρασε την Pathway τον Αύγουστο για να ενισχύσει τις δυνατότητες κλινικών γνώσεων. Έχει αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γύρω από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης γιατρών Doximity GPT, ο οποίος βοηθά στην αυτοματοποίηση διοικητικών εργασιών για τους γιατρούς, και λάνσαρε το δικό της δωρεάν εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τον Ιούλιο για να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Microsoft και την νεοσύστατη επιχείρηση Abridge.

Ενώ η νομική διαμάχη των δύο εταιεριών βασίζεται στον αμοιβαίο ανταγωνισμό τους για την κατασκευή του κορυφαίου βοηθού τεχνητής νοημοσύνης για γιατρούς, οι αγωγές τους αφορούν διαφορετικά πράγματα.

Η αγωγή της OpenEvidence εναντίον της Doximity ισχυρίζεται ότι η Doximity απέκτησε πρόσβαση στον ιδιόκτητο κώδικα της OpenEvidence για δικό της όφελος, μεταξύ άλλων μέσω κυβερνοεπιθέσεων. Αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες αποτελούν πηγή ανησυχίας και για άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό, δίνουν σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης κακόβουλες πληροφορίες που είναι σχεδιασμένες να παρακάμψουν τις οδηγίες του μοντέλου και να μοιραστούν ευαίσθητες πληροφορίες.

Από την άλλη, η Doximity ισχυρίζεται ότι η OpenEvidence προσπάθησε να βγάλει την Doximity εκτός αγοράς με ανακριβείς διαφημίσεις, παρενόχληση και προσέγγιση των υπαλλήλων της.

Με πληροφορίες από Business Insider