Κίνα: Κλείνει την αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά της Google

Η εποπτική αρχή ανταγωνισμού της Κίνας αποφάσισε να αποσύρει έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία σχετικά με την κυριαρχία του Android της Google στον χώρο των smartphone, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος.

Η Κρατική Διοίκηση Ρύθμισης της Αγοράς – SAMR αποφάσισε να τερματίσει την έρευνά της ακριβώς τη στιγμή που το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, ανέφερε η εφημερίδα. Αντ’ αυτού, οι κινεζικές αρχές επικεντρώνονται στην κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ Nvidia.

Η απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το Πεκίνο υψώνει λευκή σημαία στην Ουάσινγκτον λίγο πριν από την τηλεφωνική συνομιλία του Κινέζουν προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Google έχει ελάχιστες σημαντικές επιχειρήσεις στην Κίνα — πρόκειται για μια καθαρά συμβολική χειρονομία καλής θέλησης», σχολίασε ο Vey-Sern Ling, διευθύνων σύμβουλος της Union Bancaire Privee. «Κάθε χάρη μετράει, ακόμα και αυτές που δεν κοστίζουν τίποτα».

Η Κίνα ανακοίνωσε την έρευνά της για την Google της Alphabet τον Φεβρουάριο – λίγο αφότου η Ουάσινγκτον επέβαλε δασμούς 10% στα προϊόντα από το Πεκίνο, αναζωπυρώνοντας τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Τότε είχε αναφέρει ότι η Google είναι ύποπτη για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών νόμων.

Στο στόχαστρο η Nvidia

Το Πεκίνο έβαλε όμως στο στόχαστρο την Nvidia αυτή την εβδομάδα. Η ρυθμιστική αρχή κυβερνοχώρου της Κίνας έδωσε οδηγίες στις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Alibaba, να σταματήσουν τις παραγγελίες για το τσιπ RTX Pro 6000D της Nvidia.

Η οδηγία αυτή ήρθε μετά την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής της αγοράς της Κίνας ότι η κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο με την εξαγορά της Mellanox Technologies το 2020.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Πεκίνο είχε ανακοινώσει ότι ξεκινά έρευνα αντιντάμπινγκ για συγκεκριμένα αμερικανικά αναλογικά τσιπ.