Σύγχυση στη Wall Street από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ

Σύγχυση στη Wall Street προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, καθώς έκαμψαν τον αρχικό ενθουσιασμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σημερινή μείωση δεν είναι η αρχή ενός παρατεταμένου κύκλου χαλάρωσης νομισματικής πολιτικής.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,1% στις 6.600,35 μονάδες, ενώ ο Nasdaq απώλεσε 0,3% στις 22.261,33 μονάδες. Από την άλλη, ο Dow Jones ενισχύθηκε 260,42 μονάδες ή 0,6% στις 46.018,32 μονάδες, αφού άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στην αρχή της συνεδρίασης.

Οι μετοχές των κορυφαίων τεχνολογικών καθοδήγησαν τις απώλειες μετά την απόφαση της Fed, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν τα κέρδη τους. Οι Nvidia, Oracle, Palantir και Broadcom έκλεισαν με πτώση. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Walmart, JPMorgan και American Express σημείωσαν άνοδο.

Ένας από τους μεγαλύτερους νικητές της σημερινής συνεδρίασης ήταν ο δείκτης μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, που ενισχύθηκε 0,18%. Οι μικρότερες εταιρείες στηρίζονται περισσότερο σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης και συνεπώς ευνοούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια.

Η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιό της στο εύρος 4% έως 4,25% κατά 25 μονάδες βάσης με 11 μέλη του δ.σ. να ψηφίζουν υπέρ της μείωσης και μόνο ένας να τάσσεται υπέρ μεγαλύτερης των 50 μονάδων βάσης. Επίσης, η Fed σηματοδότησε δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων έως τα τέλη του έτους.

Η Fed υπογράμμισε την πρόσφατη επιβράδυνση στην αγορά εργασίας στο ανακοινωθέν της μετά τη συνεδρίαση. «Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει χαμηλό», ανέφερε η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed, προσθέτοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει «μετριαστεί» και ο πληθωρισμός «έχει αυξηθεί και παραμένει κάπως υψηλός».

Ίσως απογοητευτική για τους επενδυτές ήταν η τοποθέτηση του Τζερόμ Πάουελ στη συνέντευξη Τύπου, όπου χαρακτήρισε τη μείωση των επιτοκίων ως «προληπτική μείωση διαχείρισης κινδύνου». Τα σχόλιά του υποδηλώνουν ότι η κίνηση ήταν περισσότερο ένα είδος «ασφάλειας» σε περίπτωση που η οικονομία επιβραδύνει απότομα.

«Δεν υπάρχουν πλέον μονοπάτια χωρίς ρίσκο. Δεν είναι εξαιρετικά ξεκάθαρο τι πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Πάουελ.

Πολύ περισσότερο, η κεντρική τράπεζα παρουσίασε πιο επιφυλακτική πρόβλεψη για τα επιτόκια το 2026, εκτιμώντας μόνο μία ακόμη μείωση μέσα στη νέα χρονιά – πιο αργός ρυθμός σε σχέση με την τιμολόγηση των αγορών, που προβλέπουν δύο ή και τρεις μειώσεις. Το γνωστό «dot plot» της Fed εξακολουθεί να δείχνει μεγάλη απόκλιση απόψεων μεταξύ των αξιωματούχων για την επόμενη χρονιά.

«Συνολικά, οι αξιωματούχοι της Fed δεν πάτησαν το κουμπί του πανικού, καθώς αποφάσισαν να μειώσουν τα επιτόκια με τη μικρότερη δυνατή μεταβολή στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», ανέφερε ο Κρίστοφερ Ράπκι, επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS. «Ο ρυθμός μίας μείωσης ανά συνεδρίαση δείχνει ότι πλέον δεν θεωρούν πως ο πληθωρισμός που προέρχεται από τους δασμούς αποτελεί σοβαρή απειλή, ενώ η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η μείωση στις νέες προσλήψεις είναι πλέον η κύρια ανησυχία. Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού υποχωρεί και η αγορά εργασίας έρχεται στο προσκήνιο.»

Να σημειωθεί ότι ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 2,2% από τις αρχές του μήνα, ενώ ο Nasdaq έχει εκτοξευθεί κατά 3,8% το ίδιο διάστημα, κυρίως λόγω των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 1% για τον μήνα.