Λουίς ντε Γκίντος: Ανοικτές όλες οι επιλογές για τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την πολιτική της για τα επιτόκια εάν αλλάξει η οικονομική κατάσταση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος.

«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε όλες τις επιλογές ανοιχτές», δήλωσε ο Ισπανός αξιωματούχος στην εφημερίδα Die Welt.

«Εάν η κατάσταση αλλάξει, θα προσαρμόσουμε τη στάση μας αναλόγως. Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς: αν βρείτε κάποιον που μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι θα συμβεί τους επόμενους έξι μήνες, θα πρέπει να τον προσλάβουμε αμέσως» πρόσθεσε ο ίδιος.

Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται κοντά στον στόχο και την οικονομία μέχρι στιγμής να παρουσιάζεται ανθεκτική παρά τις προκλήσεις, η ΕΚΤ διατήρησε την περασμένη εβδομάδα σταθερά τα επιτόκια για δεύτερη συνεδρίαση.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και επενδυτές δεν προβλέπουν περαιτέρω κινήσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα»

Ο κ. Γκίντος δήλωσε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές «δεν κάνουν πάντα λάθος – αλλά δεν έχουν πάντα και δίκιο».

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα», είπε και πρόσθεσε: «Οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με μεταβλητότητα. Μια κεντρική τράπεζα, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι ασταθής. Γι’ αυτό πρέπει να ενεργούμε με προσοχή. Και αυτό ακριβώς κάνουμε».