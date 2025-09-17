Bloomberg: Ο ΥΠΟΙΚ Μπέσεντ, όπως και η Λίζα Κουκ, υπέγραψε αντικρουόμενες δηλώσεις στεγαστικών δανείων

Η υπόθεση των «διπλών κύριων κατοικιών» επιστρέφει στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Στεγαστικά έγγραφα, που παρουσιάζει το Bloomberg, αποκαλύπτουν ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε το 2007 δηλώσει δύο διαφορετικά ακίνητα ως «κύρια κατοικία» του.

Το στοιχείο αυτό έρχεται στο φως την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται μια παρόμοια περίπτωση για να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το Δ.Σ. της Fed.

Η περίπτωση Μπέσεντ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg, το 2007 ο Μπέσεντ, τότε ισχυρός hedge-fund manager, αγόρασε δύο πολυτελή ακίνητα: μια επαύλη στη Νέα Υόρκη και μια παραθαλάσσια κατοικία στη Μασαχουσέτη. Στα στεγαστικά έγγραφα, που υπέγραψε δικηγόρος του με πληρεξούσιο, δηλώθηκε ότι και τα δύο θα αποτελούσαν την «κύρια κατοικία» του.

Όμως, σύμφωνα με την Bank of America –που είχε δώσει τα δάνεια– ήταν σαφές ότι οι κατοικίες θα χρησιμοποιούνταν ως δευτερεύουσες και δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης.

«Δεν υπήρξε τίποτε το αθέμιτο στις αιτήσεις δανείου του κ. Μπέσεντ», τόνισε ο δικηγόρος του. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες αντιφάσεις στα έντυπα δανείων δεν συνιστούν απαραίτητα απάτη, όταν οι τράπεζες γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις του δανειολήπτη.

Η υπόθεση Κουκ και η κίνηση Τραμπ

Το 2021 η Λίζα Κουκ, μέλος του Δ.Σ. της Fed, υπέγραψε στεγαστικά δάνεια για δύο ακίνητα – στο Μίσιγκαν και στην Ατλάντα – δηλώνοντας και τα δύο ως κύρια κατοικία. Σε έγγραφα που διέρρευσαν, το ακίνητο της Τζόρτζια αναφερόταν από την τράπεζα ως «εξοχική κατοικία». Παρά ταύτα, ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποίησε την αντίφαση για να ανακοινώσει την απομάκρυνσή της από τη Fed, μιλώντας για «ενδεχόμενη εγκληματική συμπεριφορά».

Η Κουκ αντέδρασε, καταγγέλλοντας πολιτική δίωξη και κατέθεσε προσφυγή. Ομοσπονδιακό εφετείο της επέτρεψε να παραμείνει προσωρινά στη θέση της, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η υπόθεση φέρνει στην επιφάνεια μια αντίφαση: ο Τραμπ αξιοποιεί το θέμα των στεγαστικών δεσμεύσεων για να απομακρύνει μία από τις πιο έντονες επικριτές του εντός της Fed, ενώ κορυφαία στελέχη της δικής του κυβέρνησης –όπως ο Μπέσεντ ή η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡίμερ– έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση στο παρελθόν.

Όπως σημειώνει ειδικός στην αγορά ακινήτων, «αν η τράπεζα γνωρίζει και τα έγγραφα το δείχνουν, είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί δόλος». Η συζήτηση επομένως δεν είναι μόνο νομική, αλλά κυρίως πολιτική: πώς μια τυπική ασυμφωνία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης προς την ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα.

Το πολιτικό διακύβευμα

Η κίνηση Τραμπ εγείρει εκ νέου ερωτήματα για την ανεξαρτησία της Fed, σε μια περίοδο που ο πρόεδρος πιέζει για ταχύτερη μείωση επιτοκίων. Η υπόθεση Κουκ αναδεικνύει τον κίνδυνο η νομισματική πολιτική να εργαλειοποιηθεί για πολιτικά οφέλη – και η γραφειοκρατική λεπτομέρεια ενός στεγαστικού να γίνει μοχλός απομάκρυνσης αντιπάλων.